FÚNEBRES | 21 de Enero de 2017

- Estela Adduci Vda. de Curi (Loreto)

- María Eugenia Lozano Hernández (La Banda)

- Tomás Delmidio Gerez

- Hilda Azucena Díaz

- Carlos Enrique Martínez

- Reinerio Albino Maturano (Frías)

- Tomasa Carolina Iñiguez (Las Termas)

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. La comisión directiva y socios en general del Club de Amigos "José Quito Vega" participan el fallecimiento del hermano del socio Carlos Alberto Ávila. Acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Se fue un gran amigo y vecino querido, pero por tu forma de ser, siempre estarás en nuestros recuerdos "Chiquito". Negro Paz y Sra., Silvia Paz y familia; Anita Paz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Paulina, Porota, Ricardo, Anchi, Pelado y demás seres queridos en estos momentos de pesar. Ruegan al Señor de pronta resignación a su familia.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Felices los que lloran juntos, dándose ánimo para superar la tristeza que provoca el llanto y que, siempre, hay una esperanza de encuentro definitivo. Un amigo fiel no tiene precio, no hay manera de estimar su valor, (Eclesiástico 6,15). Manuel Gregorio Pesce y familia acompañan a su esposa e hijos en tan difícil momento.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Yoyi Gerez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del estimado amigo y colega Chiquito e imploran al Señor por su eterno descanso en paz de su Gloria y ofrezca a su esposa, hijos, nietos, hermanos y demás familiares y amigos, digna y cristiana resignación.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. La comisión directiva de la Biblioteca Popular José Mármol participa el fallecimiento del hermano de la Sra. Paulina Ávila y demás familiares. Eleva oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Carlos Jiménez, su esposa Shula y sus hijos Adrián, Daniel y Mariana del Valle Jiménez participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Anchi en estos momentos de consternación y dolor.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Celsa Soriano de Díaz participa su fallecimiento y acompaña en estos momentos de dolor a su esposa Tití, a sus hijas Valeria, Analía y Belén, a sus hermanos políticos Ana María y Luis. Chiquito ya descansa en la Casa del Padre.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Que la luz del Señor lo ilumine y le dé el descanso eterno. Elsa de Guzmán y familia participan y acompañan en estos momentos de dolor inmenso a los amigos Anchi y Rosi por el fallecimiento de su amado hermano Chiquito. Que Dios conceda consuelo y derrame bendiciones a toda su familia.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. "Feliz por haber sido amigos fieles tantos años". Dalinda Rita Turbay de Pesce y familia acompañan a Toti, a sus hijos y demás familiares en este momento. toti querida: Aníbal duerme en paz en la casa eterna.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Amigas de su esposa Toti de Costa: Nena Vázquez, Mirta Cárdenas, Nely Chaut, Yolanda de Camino, Carolina Sangüedolce participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos. Rogando resignación. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Marquesa Adriana Zurita y familia acompañan en el dolor a su esposa Toti, su nieta Cocó y demás familiares por la desaparición física del esposo y abuelo. Que la gloria del Señor lo cubra con su misericordia.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Ing. Santiago Piga, su esposa Rosario Sanjuan, sus hijos Analía y Julio, Susana y Miguel, Norma y Fermín y nietos acompañan a su esposa e hijos en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

DÍAZ, HILDA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/17|. Sus hijos Alvarito y Belén, sus hnos. Marcos, Raquel, Luki, Aldo, Chena, Estela, Dudi y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Maco. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

GEREZ, TOMÁS DELMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Su sobrina Gerez Vilma Noemí y flia. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Suri Pozo Dto Banda. Cob Caruso Cia Arg de Seguros. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

JEREZ, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Sus hijos Pedro, Marta y Luis Eljall y familias part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. Serv. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JEREZ, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Sus primos Marta Epstein, Carlos Epstein y Mariela Luna, Susana Santillán y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

JEREZ, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Iber Asselborn y flia. acompañan a su amigo Pedro Eljall por la partida de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Daniel Valdez y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Pedro Eljall por la partida de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Pablo Asselborn y flia. participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Pedro Eljall por la partida de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Contador; Ricardo Rubio y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

JEREZ, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Marta Milki e hijos Jorge Prosdócimo y flia., Silvia Prosdócimo y flia. acompañan a sus hijos en tan doloroso momento. y ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Te recordaremos siempre con gran cariño por la persona que fuiste. Marcela, Daniel, Ignacio y Tomás Sánchez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/17|. Su esposa: Marta, sus hijos: Carlos, Susana, Carina, Silvia y Marcelo, hijos pol., nietos y bisnietos, part. con profundo dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/17|. Su hija Carina, hijo político Luis y nietas Karina y Lorena participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones por su eterno descanso y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/17|. Su hija Silvia, su nieto Nacho y su hijo político Ricardo Fiad participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/17|. Su hijo Carlos, Claudia Arias, sus nietos Rocío Noelia, Daniel y su bisnieto Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/17|. Su hijo Mario Coronel, hija política Mary, sus nietos Bárbara y Mario y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/17|. "Señor dale el descanso eterno". Su hija Susana, hijo político Hugo y sus nietos Gaby y Nico participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/17|. Sus hermanos Marta, Susana, Kica y Maga; sus sobrinos López, Gramajo, Deroy, y Pedano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/17|. Su nieta Rocío Martínez y bisnieto Máximo Moreno. Querido abuelo que descanses en el mejor lugar. Te vamos a extrañar, quedan en nosotros los mejores recuerdos. Te queremos. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/17|. Livia Sofía Domínguez y su hija Maria del Rosario, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigas Silvia y Karina. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Escañuelas, Gisela y Rosenzvaig, Gabriela amigas de sus hijas Silvia y Carina las acompañan en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/17|. Josefina Macedo, Antonio Sereno y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/17|. Angélica Hoyos Vda. de Velázquez, participa con profundo dolor el fallecimiento del Abuelo Carlos de mi nieto Sergio Ignacio Agustín. Que Dios lo reciba en sus brazos y lo cubra con su manto celestial. Elevo oraciones en su memoria.

CÁCERES, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. "Hermano querido", llevamos siempre tu imagen en lo más profundo de nuestro ser. Sus hermanos Pepa y Atilio; sus sobrinos Dani, Rita, Cristina, Belén, Naty; sobrinas nietas Luzmi, Mile, Cande, Isa; cuñados y demás familiares invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20.30 en la Pquia. Ntro. Sr. de Mailín del Bº Almirante Brown, con motivo de cumplirse el primer mes de su fallecimiento.

CORONEL, DANIEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, Bº S. Peña, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CORONEL, DANIEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. El grupo de Adoración, alabanzas y acción de Gracias de Catedral Basílica: Elsa Laitán de Herrera, Estela Laitán de Cristina, Luis Cóngiu, Mario Maldonado, María y José Sesín, Reina y Rosita, Nelly Abdala y otros miembros del grupo participan el fallecimiento del hijo de nuestra querida hermana. Ruegan cristiana resignación para su mamá Carlota e invitan a la Santa Misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, Bº Sáenz Peña.

CORONEL, ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Madre; Hace ya un mes que te has ido de nuestras vidas, y descansas sin duda en paz en los brazos del Señor. Desde donde estés guía a tus hijos, nietos y bisnietos para poder seguir caminando aquí en la tierra. Invitamos a la misa hoy a las 21 en la iglesia Catedral Basílica para rezar por su eterno descanso.

RIVAS, CARLOTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Sus hijas Mónica, Miryam Tello, sus hijos políticos Carlos Lo Pinto y Héctor R. Corvalán, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Iglesia La Merced, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración por su eterno descanso.

SALDAÑO, GERMÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Sus padres Luis Antonio Saldaño y Verónica Moreyra; su hermana Florencia Saldaño; sus abuelos Pila Saldaño y Azucena Maldonado de Saldaño invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Su hermana Anabell Lozano Coronel, Nicolás Morel y Marisa Coronel Martínez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". (Mt. 5.8) Querida Maru: a pesar de nuestra pena, el alma nos desborda de gratitutd y de inconmensurable amor por tu recuerdo. Su tía Mariana Hernández Ubeda, sus primos Gustavo y Mariana Gómez Hernández, su prima política Paola Méndez participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Se fue Señor al encuentro contigo, se fue en silencio con la paz y la ternura en su rostro, reflejo sereno de quien ha entrado en el camino de la vida sin fin". Maruqui te buscaremos en los recuerdos más hermosos y allí estarás con tu hermosa sonrisa. Su primo hermano Gustavo Gómez Hernández y su esposa Paola Méndez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Maru: la sonrisa que siempre regalaste a cada uno de los que te conocimos sea el hermoso recuerdo que nos dejarás para poder seguir sin tu presencia... Que en paz descanses. Sus compañeros de la Universidad: Juan Carlos Coronel Gallardo y Claudia Gómez lamentan tan irreparable pérdida y acompañan con profundo dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Clara López Pasquali de Araya, sus hijos María Paula, Enrique Rubén y María del Rocío con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. La Decana María Mercedes Arce, Vicedecano Hugo Marcelino Ledesma, Secretaria Académica Elsa Hernández, Secretaria de Ciencia y Técnica María Luz Palomares, Secretario de Extensión Ulises Barbieri, Secretario de Administración Daniel Gauna, docentes, no docentes y alumnos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Pablo Cejas Mariela Farías y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de María Eugenia Lozano. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. El Decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Ing. José Manuel Salgado, el Vicedecano Dr. José Maidana, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, Personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de María Eugenia Lozano. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Héctor Rubén Paz, el Vicedecano Pedro Juvenal Basualdo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de María Eugenia Lozano. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. El Decano de la Facultad de Cs. Forestales Dr. Víctor Hugo Acosta, la Vicedecana Lic. Elsa Ibarra de Gómez, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, Personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de María Eugenia Lozano. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. La Decana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Mgter. María Mercedes Arce de Vera, el Vicedecano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, los Consejeros Directivos, Secretarios de la Facultad, Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de María Eugenia Lozano. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. La Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNSE Lic. María Luisa Araujo y compañeros de trabajo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia en este difícil momento. Rogamos su feliz resurrección.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Compañeros y amigos de la Secretaría de Bienestar de la UNSE participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Maru. Acompañan con cariño a su familia. Rogamos por su descanso en paz. ¡Maru por siempre! Estarás en nuestros corazones.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. La comisión directiva del Club Jorge Newbery participa con profundo dolor el fallecimiento de Maru, integrante de la comisión. Se ruega una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. El Sr. secretario de Economía de la Municipalidad de la Capital, CPN: Gabriel A. Llapur, Sra. subsecretaria, CPN. Rosa Cristina Carrizo, Sr. asesor de Gabinete, Dr. Oscar G. Stemberg, Sr. director de Despacho, Dn. José A. Salcedo y personal dependiente de la Secretaría de Economía, Noemí Cáceres; Cintia Miranda; María Santillán, Rita Leguizamón, Ana María Bellido, Susana de Zanni, Blanca Quintana, Rita Cejas, Magdalena Pernigotti, Lucrecia Sydow Liendo, Darío Pavón, Margarita Veliz, Luis Pajón y Albertdo Nallar participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa de su compañero de trabajo Sebastián Macció. Ruegan una oración en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Señor ya está en tu casa, permítele apreciar tu rostro, regálale tu luz y concédele descanso eterno". Juan Manuel Méndez, su esposa Fanny Díaz, sus hijos Carlos y Clarisa, su nieta Abigail y Juana Rosa Villalba participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan a Dios conceda pronta resignación a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Guillermo José Bellido, Fernando Francisco Bellido y sus respectivas familias acompañan a Sebastián en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Guillermo Colqui Garay y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Sus vecinos y amigos de siempre Felisa Martínez de Najarro, sus hijos Silvia, Cristina, Marta y Ricardo con sus respectivas familias, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Que el Señor de a sus seres queridos la fuerza y resignación ante su irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su querida memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Que triste realidad que estamos viviendo amiga. Tu inesperada partida a la casa del Señor, nos causa mucho dolor. Descansa en paz". Acompañamos en este duro momento a nuestro querido amigo Seba, tu hija Rocío y flia. Tus amigos Puni, Paola, Pancho, Liz, Silvia, Alejo, Gastón. Rogamos oraciones en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. El Consejo Directivo, Colegas y empleados del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la hija de la farmacéutica María de la Concepción Hernández y acompañan a su familia en este momento de pesar.

MONTERO, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Wladislaw Bandrowsky participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

MONTERO, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Iber Asselborn y flia., participan con profundo dolor la partida de su amigo Raúl Montero y ruega oraciones por su eterno descanso.

MONTERO, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Daniel Valdez y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Raúl Montero, acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Pablo Asselborn y flia. participa con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Raúl Montero y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MONTERO, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Sra. Olga Panucci de Neme, sus hijos Susana, Daniel y María Rosa Neme y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este doloroso momento. Elevan oraciones para su eterno descanso.

MONTERO, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Carmen Correa, Osvaldo Peiretti y sus hijos Leandro y Neliné Peiretti, despiden a Raúl y acompañan en el dolor a la colega y amiga María Ponce y a sus hijos Verónica y Cristián Montero. Rogando oraciones en su memoria y pronta resignación para sus familiares. ¡Descansa en paz!

OCÓN, PASCUAL LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Padre y abuelo amado te llevaremos siempre en nuestro corazón". Sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Servicio Fúnebres NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

OCÓN, PASCUAL LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Caito: regresas a la Casa del Padre. Tu peregrinar por esta vida, deja ejemplos de vida: honestidad, simpatía, anécdotas de tu España natal. Todos te recordaremos con amor y estarás en nuestros corazones. Iber Escobar, Ana Bellido, María Escobar, Facundo Escobar, Cecilia Herrera y Mateo y Sofía Escobar Herrera. Camina en paz el Padre, te espera con los brazos abiertos.

OCÓN, PASCUAL LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Las amigos de su hija Angi, Fany, Norma, Perla, Betty, Zully, Carmen, Velia, Graciela, Negrita, Moni y Elina, acompañan y participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OCÓN, PASCUAL LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Cristina Santillán, Fernanda y flia, Daniela y Pablo Ocón, despiden al "Tío Cayo" y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

MELÍN, JOSÉ ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. José, Por siempre te amaremos. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Descansa en paz. Sus hijos; Verónica Walter, Pedro, Julio, Nélida, Carla, Lionel, sus hijos políticos, sus nietos, sus hermanas Rosa, Bety, María, sus hermanos políticos Pedro y Enrique, sus sobrinos invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, al cumplirse nueve días de su partida. Traslado de sus restos al panteón familiar del cementerio de Villa Robles mañana 22/1 a las 7.30 hs.

PUERTAS, ARGENTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/16|. A veces no hay palabras para explicar y describir a una persona tan maravillosa. Hoy un ángel guiará nuestros caminos. Es tan inmenso el dolor, ella guardaba una sonrisa de ternura y amor, cuando el día ha sido el peor, un abrazo o una caricia de abuela, siempre conseguía hacerte sentir el calor del cariño y amor. Hay recuerdos, hay frases que quedarán en el corazón, en los pasillos, la cocina y el jardín, infinitas risas, miles de besos y muchos abrazos. Flia. Ferlanto, hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, al cumplirse un año de su fallecimiento.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Sus hijos Gringui, Patri, Rosana, hijos pol. Gordo, Carlos, Polo, nietos Coti, Omar, Matías, Lucas, Angie, Rodri, Albi, Jesús. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey Loreto. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Su hermano Dr. Alfredo Adduci, sus sobrinos Nahuel, Luciano y Negrita participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loreto.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Sus sobrinos José María, Gustavo y Silvina e hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loreto.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (KELLY) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Sus sobrinos Carlos Abdala, Lucrecia Raab y sus hijos Carlos M. Abdala Raab, Fernando Abdala Raab y Lucrecia Cecilia Abdala Raab, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Loreto.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Fabián, Mariela y Marcelo con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Querida amiga Kelly: duele y mucho tu partida. Desde hoy y para siempre serás el ángel guardián de tus queridas hijas: Gringa, Patricia, Roxana, tus nietos, hijos políticos de tus hermanos Polo y Alfredo y de nosotros que tuvimos la dicha de disfrutar de tu sincera amistad, serás un tesoro de vida y fortaleza que amaremos por siempre. Descansa en paz.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. El Dr. Carlos Marcelo Hoyos, su esposa Roxana Kurán, sus hijos Pablo, Marcelo y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor te dé la felicidad de los justos en vida eterna. Y a tu querida familia los colme de bendiciones, fortaleza, paz y consuelo. Descansa en paz.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Oro Figueroa participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Loreto. Ruega oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Gustavo Azar, su esposa Victoria Soria, sus hijos Martin, Victoria y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Gabriela Azar de Melem, sus hijos Lupy, Gabriela, Francisco y Nacho participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Siria Daher de Azar, sus hijos Luis, Gustavo, Gaby y Cesar Azar y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Kelita querida: siempre quedará en mí los hermosos momentos compartidos con vos. Mi infancia mi juventud y hasta ayer que me parece mentira que ya no estás con nosotros. Tu tierna sonrisa, las charlas y la calidez con que me recibías en tu bello hogar, no se irán de mi mente por que fuiste parte de mi vida. Descansa en paz, ¡Hasta siempre! Elva Bravo, su esposo Yuti Luna, sus hijas Anto, Issa y Anny participan con dolor y acompaña a su amiga Roxana y familia en este momento.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Los buenos de corazón tienen un lugar privilegiado al lado de nuestro Señor. Dejan un recuerdo imborrable en quienes tuvimos la suerte de conocerte Kely. Dale señor el consuelo a su familia y resignación a sus hijas. Anabella Luna Bravo, sus Papis Elva y Yuti; sus hermanas Anto e Issa participa el fallecimiento de la madre de su madrina Roxana.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. El que cree en mí vivirá eternamente. Dios te sentó a su lado, te abrió las puertas para gozar de la dicha eterna. Descansa en paz. Mercedes Cabral de Bravo, sus hijas Mercedes, Elva, Hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Kely y acompaña a sus hijas Roxana, Gringui, Patricia y familia en este duro momento. Ruega una oración en su querida memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Nada mitigará el dolor de no tenerte, pero sabemos con certeza que en el cielo gozas de la Divina Misericordia de Dios. Carlos Salomón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Dra. Liliana Salomón de Richetta, Dr. Richetta Luis Delfín, Dr. Luis Alfredo Richetta y Sofía Rosella Richetta. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Gabriela González y familia participan el fallecimiento de la madre (querida Kelly) de su amiga Roxana. Ruega oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Estela, Julio, Pedro Neder y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Vivió a fondo la oración y el amor al prójimo, la caridad y el amor, que resucita junto a Cristo a una vida nueva. Mirta Pereyra, sus hijos Víctor, Silvia, Teresita y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Tu sencillez, tu humildad y bondad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos. Juan Casaubón, su esposa Florinda Lugones, sus hijos Juan, Cecilia, Natalia, Carlitos y sus respectivas familias acompañan en este momento a toda la familia Curi.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. El Rotary Club de Loreto Acompaña a sus Amigos Roxana, Gordo, Nita por este duro trance que les toca vivir.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Antonio Sequeira y familia. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Silenciosa como fue tu vida, así tu alma se echó a volar, cuando el Señor te llamó para compartir su gozo. Mario Pérez, Elsa, Peko, Pelada, Marito y Eugenia. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Zunilde, Fernando, Samiro, Pochi y sus respectivas familias acompañan a toda la familia rogando para la Sra. Kelly el descanso eterno.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. Juan Carlos Ramos y Familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Bienaventurados los de corazón limpio, pués ellos verán a Dios... Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Ramón Elall, sus hijas Silvia y Claudia, sus nietas Rocío y Loretta participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Marcelo Beltrán, Monica Tello y sus hijos Marcela, Florencia y Marito. Participan el fallecimiento de su querida amiga Kelly.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Oscar Herrera, sus hijos Suki, Marisa y Flia; Gustavo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Vivió y amó sin detener el tiempo...porque el tiempo es solo ensayo de eternidad. Juan José Masino y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. En este peregrinar compartimos alegrías y tristezas y se nos hace difícil comprender el porqué de tu partida. Concédele Señor, entrar en tu Paraíso donde no hay dolor, solo paz y alegría. Personal de farmacia Mary, Curi I y II, Juan Carlos, Mario, Liliana, Claudia, Celia, Nancy, Gaby, Mariano, Tamara, Ely, Cristina y Yanet.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Marcelo Daher, Maribé Aiquel de Daher, sus hijos, participan con dolor el fallecimiento de la querida Kelly. Ruegan oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Señor recíbela en tus brazos y que llegue hasta tu reino celestial por haber sido una gran mujer, abuela y amiga incondicional. Resignación para toda su familia. Elevan una oración en su memoria, Marta Rodríguez y familia.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Cuando el camino parece triste e infinito, te suplicamos Señor que vuelvas nuestros ojos adonde los cielos están llenos de promesas. Cacho, Pocho, Raúl y Sara Mastriacovo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Para ti nuestros recuerdos, nuestras oraciones y nuestro amor de siempre... Descansa en paz. Marina Soriano de Fernández y sus hijos Rubén, Eli, Mónica y Daniela, sus nietos Germán, Carlos, Giselle y Natalia. Participan con dolor su fallecimiento.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Marta E. Salomón, José G. Corvalán con sus hijos y familias participan el fallecimiento de Kelly. Rogándole al Sr. por su descanso eterno, paz y resignación para su familia.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Silvia Graciela Llugdar e hijos Silvina, Mylena y Ramiro Gómez y sus respectivas familias participan su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y por la resignación cristiana de su familia.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Hugo Fringes y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Oscar Ovejero, su esposa Griselda Ruiz y sus respectivos hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en Mi aunque muera vivirá". Víctor Miguel y su hija Victoria Ruiz participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Beky, Rubén y Jorge Fiad y sus respectivas familias acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por el descanso de su alma y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en este momento de pesar. Loreto.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Con inmenso dolor despedimos a nuestra querida amiga Kely que ya está descansando en los brazos de Jesús, junto a sus seres queridos y que brille para ella la luz que no tiene fin. Acompañamos en este momento de tanto dolor a sus hijas Gringui, Patricia Roxana y flias. Sus amigas de siempre Nilda Martín, René Martín y flia. Cta. Rosa Mercedes Sosa, Lic. Lucía Sosa y Luisina Lazarte.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Gringa López y familia, Gabriela y Jorgito con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kela) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Manuel Antonio Luna, su esposa Teresa Luna, sus hijos Eduardo y Kitty, Teresita y Omar, Mariela y Carlos y Guillermo, con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Kela y acompañan a su hermano Alfredo y familia en este difícil momento.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kela) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Omar Blázquez, su esposa Teresita Luna, sus hijos Pablo y Milena participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (KELLY) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. El Consejo Directivo, Colegas y empleados del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre de la farmacéutica Roxana Curi y acompañan a su familia en este momento de pesar.

IÑÍGUEZ, TOMASA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/17|. Tus muchachos, tus hijas, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 en el cementerio de Termas de Río Hondo. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

MATURANO, REINERIO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en cementerio de Choya. Servicio Realizado Por Caruso Compañía Argentina de Seguros. EMPRESA PICCO.

MEDINA, LIBORIO HERACLIO (Borito) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Papi: Tu descanso no es el de la muerte, sino que reposas en verdes pastos donde brota agua fresca. El Señor te dirige por el camino del bueno, su bastón y su vara te protegen. Nuestro consuelo, es que abandonaste la tierra y nos esperas. Descansa dulcemente en la paz del Señor. Su esposa e hijos.

MEDINA, LIBORIO HERACLIO (Borito) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Abuelo, Lelo querido: tu sangre queda en nosotros, tu recuerdo, tu cariño y el gozo de saber que nos mimaste y acompañaste. Siempre estarás en cada uno de nosotros. Hasta siempre. Te amamos. Sus nietos Frida (Mija), Daff, Samuel y Nahuel, tus hijos Sole y Julio, hijos políticos Aldo y Natalia.