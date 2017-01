21/01/2017 -

El primo del Presidente e intendente de Vicente López, Jorge Macri confesó que "le gustaría" ser candidato pero que "podría esperar". Cambiemos se prepara para las elecciones legislativas de 2017 y su rivalidad con la líder Elisa Carrió ya lleva un tiempo. En junio de 2016, Carrió había advertido que no iba a compartir la lista con "corruptos", tras ligar a Jorge Macri -a Sergio Massa y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse- con el suspendido fiscal Julio Novo. "Novo está involucrado en algunas causas por proteger a narcotraficantes", comentó Macri al diario La Nación y añadió: "Le ofrecí reunirnos todas las veces que ella quiera. Me gustaría que ella esté tan orgullosa de mi camino como María Eugenia y Mauricio". Jorge Macri dijo que "ninguno de los dos (ni él ni Elisa Carrió) es candidato todavía" y que, al ser Gobierno, "todavía no hay apuro por definir la candidatura". Macri confesó que le "gustaría" ser candidato pero que "puede esperar". Sobre la posibilidad de ganarle a Sergio Massa y a Cristina Kirchner si fueran a candidatearse dijo que le gustaría ganarles pero lo que más le interesa es "ganarse a la gente". Consultado sobre las vacaciones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal en las playas de México fueron criticadas por muchos en las redes sociales. Por su parte, Jorge Macri optó por volver a defenderla: "(María Eugenia) Vidal es una madre que ha pasado un año difícil desde lo personal y se merecía unos días de tranquilidad", y añadió: "Si no hacía esto, ¿cómo hacía para tener una vacación?".