Fotos "La vivienda es fundamental para el acceso a la educación y al trabajo"

21/01/2017 -

El nuevo presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, resaltó que una de sus principales prioridades al frente de esa institución será ‘profundizar los objetivos de que el Nación sea el banco de fomento a las Pymes y que ayude a conseguir viviendas para la clase media y la clase baja’. El economista subrayó que en el marco de la lucha contra la pobreza la vivienda es fundamental ‘para poder facilitar el acceso a la educación y al trabajo’. En declaraciones que realizó a la prensa, González Fraga puso de relieve también que ‘la caída de la economía ya se dio vuelta’ y afirmó que la actividad ‘está empezando a subir con indicadores muy auspiciosos’. ‘Hay un núcleo duro de la pobreza, del 15 o el 20 por ciento, donde no llega el trabajo ni la educación. Los chicos están en la calle, en la droga y no en la escuela. Ahí lo central es fortalecer la familia, y en eso, lo central es la vivienda’, sostuvo. El nuevo titular del Banco Nación destacó además que ‘hay otro espíritu’ que se percibe en rubros como ‘cemento y economías regionales’ y apuntó que ‘el empleo se está recuperando, lo que le va a hacer muy bien al país’. Dijo que ‘el Banco Nación que deja (Carlos) Melconian es muy distinto al anterior, que no tenía cultura de préstamos, no le prestaba al sector agrícola, pero tampoco al resto’. ‘Era un banco para financiar el Estado. Él (Melconian) lo activó, aumentó el sector de la cartera agropecuaria y puso en marcha los planes hipotecarios’, agregó. Aporte crediticio Consultado respecto de los modelos a seguir en materia crediticia, apuntó que ‘Chile es un muy buen ejemplo’, ya que ‘ellos tienen un sistema de fomento indexado’, pero previno que ‘lo fundamental es combatir la inflación’. ‘Hay que tomar estos ejemplos adaptándolos a una realidad argentina, donde la inflación todavía es alta’, señaló. Indicó que ‘el Banco Central lanzó dos planes y el Nación tiene un tercero que tiene un poco de ajuste y un poco de tasas fijas mientras la tasa de inflación baja’. ‘Hay que sentarse, coordinar esto y estoy decidido a hacerlo porque el Nación tiene que estar adentro del sistema del Central’, afirmó. González Fraga subrayó también que ‘el Banco Central está manejando muy bien la política antiinflacionaria’.