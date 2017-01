Fotos Persecución y disparos termina con un detenido y un narco prófugo

21/01/2017 -

Momentos de pánico y tensión se vivieron anoche en pleno centro de la ciudad, cuando un narco con pedido de captura fue divisado por efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas y se inició una persecución en la que hubo disparos. El prófugo de la Justicia Federal logró desaparecer. Fuentes ligadas al procedimiento explicaron que la espectacular persecución se inició en la zona sur, más precisamente en Independencia y Solís, donde el personal de la dependencia policial realizaba recorridos preventivos. En la mencionada intersección divisaron a un hombre que tiene pedido de captura de la Justicia Federal. El sujeto subió a un automóvil blanco Citroën C4, y allí iniciaron la huida. Los efectivos de Drogas intentaron darle alcance al automóvil, pero este salió a toda velocidad por calle Buenos Aires y luego giró en Alsina, para continuar por calle Roca. Las fuentes precisaron que en cercanías a la intersección con calle Libertad, realizaron disparos intimidatorios, pero los automovilistas no detuvieron su marcha y continuaron su fuga. Recién en calle Únzaga y Rivadavia, los efectivos lograron interceptar al automóvil. Allí se dieron con que el sospechoso que viajaba en el sector del acompañante, ya no estaba a bordo, sino que había descendido aparentemente en la zona céntrica. No obstante, el conductor también sería peligroso, por lo que quedó detenido a disposición de la Justicia. En el vehículo no se hallaron sustancias, pero de todas formas quedó secuestrado preventivamente.