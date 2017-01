“Lagomarsino no tiene que tenerme miedo”, dijo Arroyo Salgado

Fotos CASO. La juez pidió cuanto antes celeridad del caso.

La jueza Sandra Arroyo Salgado le respondió al asesor informático de Alberto Nisman, Diego Lagomarsino, que el pasado miércoles la había acusado de mentirle a la gente sobre la investigación de la muerte del ex fiscaltambién había dicho que ‘Nisman mentía muy fácil’- y, además, había reconocido tenerle miedo a Arroyo Salgado. ‘No tiene por qué tenerme miedo. No tengo ningún arma guardada en mi casa como tenía él’, le respondió la ex esposa del funcionario judicial. ‘Él dice que miento al decir que está probado en el expediente que se trató de un homicidio. Yo le pregunto en qué miento. Según él mismo declaró, él le mintió a su mujer cuando fue a su casa a buscar el arma y ocultó que integraba una cuenta como cotitular junto a la mamá y la hermana de Nisman’, señaló Arroyo Salgado asegurando que el informático mintió.