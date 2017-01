“Es muy difícil pensar que el fiscal Nisman haya adoptado la decisión de quitarse la vida”

Fotos REFLEXIÓN. Para Cabral, el kirchnerismo "presionó a magistrados".

21/01/2017 -

El representante de los magistrados ante el Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral, dijo entender que es ‘muy difícil’ que el fiscal especial Alberto Nisman ‘haya adoptado la decisión de quitarse la vida’ y, tras afirmar que le consta que ‘hubo presiones’ a magistrados durante el kirchnerismo, ‘más importante es que hubo quien las aceptaba’. Nisman era un funcionario importante de la Justicia que estaba investigando y que pretendía llevar adelante una denuncia contra las máximas autoridades de la República. Que 24 horas antes de que se presentara ante el Congreso de la Nación, aparezca muerto, no puede menos que ser sospechoso’, señaló el juez. A dos años de la muerte de Nisman, Cabral afirmó que el ex fiscal ‘parecía una persona que estaba por hacer algo trascendente’, circunstancia que consideró muy ‘lejana’ de alguien que decide quitarse la vida. Por otra parte, el representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura dijo que le consta ‘que hubo presiones’ durante la gestión del Frente para la Victoria pero, no obstante, subrayó que ‘más importante es que hubo quien aceptaba esas presiones’. ‘Los operadores judiciales no son un mito, pero operan con aquellos que son operables; a mí nunca nadie me planteó que tenía que fallar de una u otra manera’, expresó Cabral. Además, fue crítico de la agrupación Justicia Legítima, a la que definió como ‘un brazo político partidario en la Justicia’, concluyó Cabral.