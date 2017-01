Piden investigar si la ex presidenta Cristina promovió denuncias falsas contra Stiuso

Fotos CASO. En las transcripciones de las escuchas, Parrilli señala a Cristina que son ocho las causas "que le hicieron".

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia para que se investigue si la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner incurrió en ‘abuso de autoridad’ y promovió denuncias falsas contra el ex espía Antonio Stiuso. Marijuan le presentó la denuncia al juez federal Ariel Lijo, quien este lunes la enviará a la Cámara Federal para que se sortee cuál es el juzgado que debe intervenir en la investigación contra la ex jefa de Estado, informaron fuentes judiciales. El fiscal realizó la denuncia luego de acceder a la transcripción de una escucha telefónica en la que el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, habla con la ex mandataria sobre las causas abiertas contra Stiuso. Polémica De acuerdo con la denuncia de Marijuan, en una de las conversaciones la ex presidenta le habría pedido a Parrilli que buscara las causas que le armaron a Stiuso para luego retractarse y referirse a las causas en las que denunciaron al ex agente. "Empezá a buscar todas las causas que le armamos. No que le armamos, que denunciamos a Stiuso", le dijo supuestamente la ex presidenta a Parrilli en una conversación del 11 de julio de 2016, día en que el diario La Nación publicó una entrevista en la que el espía que había sido removido de la AFI dijo que Cristina Fernández de Kirchner era "una mujer loca". "La afirmación -aún con la retractación- de que se habrían armado causas penales contra Antonio Horacio Stiuso necesariamente conduce a esta representación del Ministerio Público a solicitar que se investiguen los supuestos previstos en los artículos 245 y 248 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación que el magistrado que resulte desinsaculado (en este caso, sorteado. N. del E.) adopte al respecto", sostuvo Marijuan en su dictamen. ¿Encubrimiento? Los diálogos a los que se refiere el fiscal Marijuan surgieron de la causa a cargo del juez Lijo en la que Parrilli está siendo investigado por el supuesto encubrimiento del empresario detenido Ibar Pérez Corradi. Acusado de ser el autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez e investigado por tráfico de efedrina, Pérez Corradi fue detenido a mitad del año pasado después de estar 4 años prófugo.