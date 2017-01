Guillermo: "El equipo debe ser el reemplazante de Tévez"

21/01/2017 -

El director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, aseguró que la ausencia de Carlos Tévez representará ‘un desafío’ para su equipo en lo que resta del Campeonato de Primera División y que su reemplazo será una tarea colectiva y no individual.

‘No hay un reemplazante para Tévez ni lo va a haber porque es difícil encontrar un jugador de su categoría, por eso es el equipo el que lo tiene que reemplazar y no un jugador específico. Será un desafío para todos en las 16 fechas que faltan, ya quedó demostrado que es posible en algunos partidos que no contamos con Carlos’, declaró el "Mellizo" en su primera conferencia de prensa del año.

Barros Schelotto no quiso entrar en polémicas sobre el modo cómo se dio la salida del delantero al Shanghai de China, que fue oficializada por el club ‘xeneize’ con un comunicado en su página web y no de parte del propio jugador como había prometido antes de tomarse las vacaciones.

‘Yo lo sabía con anterioridad porque había hablado con Carlos inmediatamente después del último partido (18 de diciembre ante Colón) y si bien todavía tenía dudas, era prácticamente un hecho que se iría por la magnitud de la oferta’, comentó.

‘Son decisiones personales que uno debe acompañar. Como compañero que fui y ahora como entrenador, lo entiendo’.

El "Mellizo" Tampoco quiso ser terminante en relación a las posibilidades de regreso de Tevez a Boca, de cuyos hinchas se despidió con un video de un minuto subido a las redes sociales. ‘Realmente no lo sé, no puedo decir nada al respecto’.

Superado el incómodo tema del crack emigrado, Guillermo entregó algunas certezas sobre los refuerzos, en especial sobre el arquero, un puesto que debe reforzar debido a la lesión de Guillermo Sara.

En ese sentido, dejó una puerta abierta para la llegada del futbolista del seleccionado argentino Sergio "Chiquito" Romero, actualmente en Manchester United de Inglaterra.

‘Tengo que volver a hablar con él la semana que viene. Tiene que tomar una decisión muy personal sobre su vuelta o no al fútbol argentino, es difícil pero vamos a esperar porque Boca tiene su peso específico, es un club que tienta a cualquier jugador’, consideró.

Sobre Mariano Andújar, por quien Boca ofertó en primera instancia, aceptó que ‘ya no hay ninguna posibilidad’ de concretar el pase por la falta de acuerdo con Estudiantes. ‘Si no se da lo de Romero está la posibilidad de que no venga nadie y sigamos con los arqueros que están pero sigo pensando que es importante sumar un jugador que pueda acompañar el crecimiento de Werner, que tiene 20 años’, expuso.

Más tarde, confirmó que tomó contacto con el mediocampista de Rosario Central Walter Montoya para sumarlo al plantel y despreocupó por el interés compartido con River. ‘Lo que le haya dicho Gallardo al jugador es un problema de River’, cerró.