Cuáles son las acusaciones que pesan contra el extitular de la Agencia de Inteligencia

Fotos ANTONIO STIUSO.

21/01/2017 -

"Empezá a buscar todas las causas que le armamos", le habría pedido Cristina Fernández al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, a mediados del año pasado según se desprende de una escucha ordenada por el fiscal Guillermo Marijuán.

Las causas contra el controvertido ex jefe de los espías, a la que la ex presidenta hace mención son por contrabando agravado y evasión fiscal. En febrero de 2015 el gobierno de Cristina Fernández denunció a Stiuso por "67 importaciones por 94.000 kilos de mercadería" que fue tipificada como "contrabando, porque no estuvo destinada a la Side ni a cumplir una función de la Secretaría’, según informó Parrilli en ese momento.

También por reportes de operaciones sospechosas, donde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Carlos Gonella, realizó presentaciones para que la Justicia investigue dos reportes de operaciones sospechosas de personas que estaban presuntamente vinculadas a Stiuso.

Otra de las causas en la que se investiga, es por la presunta violación de sus deberes de funcionario público y ocultamiento de documentación ante la Secretaría de Inteligencia contra Stiuso, así también, se lo investiga por la presunta violación de los deberes de funcionario público y la interceptación ilegal de comunicaciones, en junio de 2015.