El escenario que cambia todo en Cambiemos: Cristina candidata por la provincia de Buenos Aires

21/01/2017 -

F uncionarios, dirigentes y legisladores de Cambiemos juran y perjuran que ¡§no es hoy un tema de la agenda¡¨ del gobierno una eventual candidatura de Cristina Fernandez por la provincia de Buenos Aires pero lo cierto es que tal postulacion enciende la alarma dentro del oficialismo y modifica ¡§rotundamente¡¨ el escenario. ¡§Si Cristina Fernandez se presenta cambia rotundamente el escenario¡¨, afirmo un importante referente de Cambiemos en la provincia y adelanto que si eso ocurre ¡§van a jugar todas las figuras importantes¡¨ tanto del oficialismo como de los otros sectores de la oposicion por lo que se decidio demorar las definiciones de candidaturas ¡§hasta ultimo momento¡¨. La primera persona que ya levanto la mano para disputar la banca del Senado por la provincia de Buenos Aires fue la diputada de la Coalicion Civica Elisa Carrio que dejo en claro a sus socios que ¡§sera funcional a Cambiemos y hara lo que le pida el presidente Mauricio Macri¡¨ a menos que la ex presidenta decida jugar en el distrito bonaerense. El 5 de enero pasado, la diputada de la CC-ARI organizo un asado en su casa en el partido bonaerense de Exaltacion de la Cruz con la gobernadora Maria Eugenia Vidal; el jefe de gobierno porteno, Horacio Rodriguez Larreta (que dijo en reiteradas oportunidades que seria un ¡§orgullo¡¨ que Carrio sea candidata por la Ciudad) y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. ¡§Es el limite de Carrio¡¨, afirmaron fuentes confiables a esta agencia en referencia a una eventual postulacion de Cristina Fernandez en la Provincia y en ese caso la chaquena ya tomo la decision de ponerse las botas y ¡§meterse en el barro¡¨. En ese escenario, el oficialismo podria tener internas en agosto proximo: Carrio encabezaria una lista y otra nomina seria armada por el PRO y la UCR -si llegan a un acuerdo- aunque la idea es lograr la unidad. En la categoria de candidatos a concejales habria un via libre para que cada espacio presente sus listas y se alcance un ordenamiento dentro de Cambiemos a partir de las Paso. El macrismo pretende mostrar una lista con un ¡§equipo joven¡¨ y ya dejo trascender algunos nombres como Jorge Macri, Facundo Manes, Gladys Gonzalez, al tiempo que no se descarta que intendentes como Martiniano Molina, Nicolas Ducote, Diego Valenzuela o Martin Yeza tambien participen en estas elecciones como el ministro de Educacion de la Nacion, Esteban Bullrich. ¡§Nuestros candidatos son Maria Eugenia Vidal y Mauricio Macri¡¨, subrayan desde el oficialismo provincial y en caso de que Cristina Fernandez decida competir en estos comicios se aumentara la presencia territorial tanto de la gobernadora como del mandatario en el distrito. Mientras se mantenga la incognita de si la ex mandataria juega o no en la Provincia, el comando de Vidal colocara al diputado del Frente Renovador Sergio Massa como su ¡§rival¡¨ electoral y habra un ¡§vale todo en la campana¡¨ que incluira la intervencion de Nacion. Durante la discusion del proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias, el Presidente y tambien sus funcionarios como el jefe de Gabinete, Marcos Pena, tildaron a Massa de ¡§irresponsable¡¨ y hasta lo calificaron de ¡§impostor¡¨ al tigrense. Justamente, ese mismo tono es el que utilizara el oficialismo para dejar fuera de juego al diputado del Frente Renovador. En tanto, el oficialismo pondra en marcha su estrategia de campana con ¡§mucho corte de cinta¡¨ para mostrar las obras impulsadas por la Provincia, demorar ¡§hasta ultimo momento¡¨ las definiciones de candidaturas y ¡§cuidar Cambiemos¡¨ evitando la incorporacion de peronistas que hacen ruido en el seno de la alianza. Para ello, Vidal encomendara a los 70 intendentes de Cambiemos a ¡§militar¡¨ las zonas para buscar el voto y presionara en marzo a la Legislatura provincial para que se apruebe una nueva ley de obra publica que plantea una ¡§rapida ejecucion¡¨ de los proyectos y ¡§bajar los costos¡¨ con el objetivo de lograr una mayor visibilidad de su gestion. ƒÜ