Nuevas expectativas

D onald Trump asumió como el presidente número 45 en la historia de los Estados Unidos en medio de un país controvertido por su llegada a la Casa Blanca y de protestas desde el partido demócrata que, en un hecho no frecuente, muestra su disconformidad con la ausencia expresa de representantes a la ceremonia. Conserva, para sí, el menor índice de aprobación de un presidente en las últimas cuatro décadas. Si se tiene en cuenta que su predecesor deja el cargo con el sesenta por ciento de imagen positiva y que, al asumir, Obama contaba con el ochenta por ciento de dicha imagen, el porcentual de Trump (40%) aparece muy limitado. No obstante hablamos de la primera economía del mundo y de la primera potencia mundial, lo que nos indica que dicha asunción no puede (ni debe) pasar desapercibida. Estados Unidos constituye un país fuertemente estructurado sobre redes de intereses que tienen derivaciones políticas, legislativas, judiciales, y de distintos lobbies. Este país es el que deberá gobernar por cuatro años el nuevo presidente. Barak Obama deja una economía ordenada, con índices de crecimiento y más allá de algunas promesas incumplidas, en el orden interno e internacional, podemos afirmar que sus dos períodos fueron decididamente mejores que el de su antecesor. Ahora bien, el interrogante que surge es si podrá el Sr. Trump cumplir acabadamente con sus promesas de campaña, esto es, hacer un país fuerte, combatir la desocupación, crear nuevos empleos al estadounidense medio. En una palabra, dar un giro de ciento ochenta grados al país. Recientemente dio señales de avanzar con el proteccionismo comercial al "sugerir" a las automotrices locales reinvertir en suelo norteamericano, a costa de un impuesto mayor al ingreso de automotores de distintas partes del mundo (especialmente desde México). Ford y Chevrolet recogieron el guante suspendiendo, por ahora, sus proyectos de inversión en este último país, lo que nos muestra el inicio de cierta conflictividad con el mayor socio del Nafta (por sus siglas en inglés) o Tratado de Libre comercio de las Américas, acuerdo este sobre el cual ya el presidente Trump anunció la necesidad de su revisión. Sea dicho de paso, que el Presidente de México, acaba de anunciar la puesta en marcha de un blanqueo fiscal, a los fines de paliar las toxinas dificultades económicas a raíz de las decisiones del socio mayor. Es posible, asimismo y dentro de este contexto, observar una suba de las tasas de interés desde la Reserva Federal (más conocida como FED) lo que encarecería el crédito externo (con directa incidencia en los países emergentes, vgr. Argentina que necesita de dicho crédito). La inmigración es otro tópico a tratar. Trump anunció el endurecimiento de su política migratoria y la construcción del famoso muro fronterizo con México es una muestra de dicha política. Esto debe ser entendido dentro del contexto de la defensa de puestos de trabajo del estadounidense medio frente al inmigrante ilegal, pero también como un intento de evitar el ingreso indiscriminado de personas que signifiquen una amenaza por el terrorismo internacional. La administración de Obama recientemente derogó la política "pies secos pies mojados" para los balseros cubanos y la nueva administración tendrá que tomar cartas en el asunto frente a la nueva etapa de distensión con la isla iniciada por el ya ex presidente. Un detalle a considerar es la asunción del jefe de seguridad nacional, John Kelly, un militar que dirigió los operativos militares en América Latina y tuvo a su cargo la prisión de Guantánamo. La Unión Europea, por su parte, se encuentra a la expectativa del inicio de esta nueva administración. No es ocioso el último discurso de la premier británica Teresa May que anunció un Brexit duro. Este discurso debe ser analizado juntamente con las declaraciones del Sr. Trump (ambos en la misma dirección). Empero Alemania y Francia, dos de los mayores socios de la UE, esperan acordar una política similar (desde el punto de vista estratégico) con los EE.UU. que frene el avance ruso, lo que supone otro conflicto en puerta. Habrá que seguir con atención el reciente escándalo sobre el supuesto espionaje ruso lo que podría haber cuestionado la legitimidad de origen del mandatario que asume. La Secretaría de Defensa será encargada a un ex militar que lideró las invasiones a Irak y Afganistán y es un enemigo furioso de Irán. Esto supone un mayor acuerdo con Rusia en Siria y en contra del denominado Isis. Otro eslabón importante es el apoyo (o no) a los acuerdos de París por el cambio climático. Si bien el designado a cargo de la agencia de protección medioambiental boicoteó, desde su cargo como senador por Oklahoma, los proyectos del presidente Obama, reconoció que la humanidad influye en el problema. Internamente Trump deberá convencer a su bancada republicana ya que su propio vicepresidente (Mike Pence) que pertenece al partido, constituye una amenaza permanente. Asimismo hubo tensión entre el programa de Trump y el propio partido cuando los principales hombres que envió al Senado a buscar su confirmación, lo desairaron en temas sensibles (acuerdo con Irán, el rol de los EE.UU. en la Otan, supuesto apoyo a métodos de tortura, por citar algunos). ¿Y Argentina? Nuestro país estuvo más de una década alejada de los mercados internacionales y del mundo económicamente organizado. Este aislamiento fue duramente criticado por el presidente Macri quien desde su asunción, prometió reinsertar a nuestro país en el sistema económico mundial. La eliminación del cepo y el acuerdo con los tenedores de deuda fueron muestras de dicha decisión. Durante la presidencia de Barak Obama se lograron medidas que beneficiaron la apertura comercial bilateral. Cortes de carnes y limones fueron algunas de las posiciones que lograron dicho beneficio. Lamentablemente no se llegó a firmar el ingreso de nuestro país al Sistema General de Preferencias (SGP) algo prometido por la anterior gestión estadounidense y que deberá insistirse en la que recién comienza. El SGP es el beneficio más importante que el gobierno norteamericano otorga a países en desarrollo y que permite acceder exportaciones al suelo norteamericano. Desde nuestro país se mantiene el optimismo. En el gobierno se habla de la muy buena relación que mantiene nuestro Presidente, la que se remonta a un buen tiempo atrás y, especialmente, del muy buen diálogo personal acaecido entre ambos hace un mes vía telefónica; esto entendido en la necesidad del presidente Trump de tener buenas relaciones con América del Sur ante lo que se supone que será, el mal clima comercial con México y América Central. Nuevas expectativas, el tiempo lo dirá. .