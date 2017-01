Dos encuentros completan la jornada de Liga Nacional

21/01/2017 -

Esta noche, a partir de las 20, en el denominado Templo del Rock de Núñez, el local Obras Basket (12-13), sexto en la Conferencia Sur, recibirá a Estudiantes de Concordia (16-10), que viene de ser vapuleado por San Lorenzo (79-99) en el gimnasio Roberto Pando. Los árbitros serán Pablo Estévez-Alejandro Zanarbone.

Al mismo horario, pero en el gimnasio del Boxing Club de Río Gallegos, el local Hispano Americano (8-20), último en la zona Sur, se topará con Libertad de Sunchales (11-13), antepenúltimo en el Norte, con el arbitraje del dúo arbitral Fernández- Mendoza.

Busca DT

El entrenador Ignacio Barsanti decidió dejar su puesto de entrenador de Echagüe de Paraná luego de que la actual habilitación provisoria caduque, lo cual sucederá el próximo 10 de febrero.

‘Atento a la solicitud de Echagüe para ser el entrenador principal del equipo de Liga Nacional A, por lo que resta de la temporada 2016/17 he tomado la siguiente decisión personal. Debido a no contar en la actualidad con los requisitos habilitantes para ser director técnico de Liga Nacional A según lo dictamina el reglamento aprobado por la AdC, he decidido no aceptar la propuesta realizada por el club de seguir en el cargo de director técnico principal una vez finalizada la habilitación provisoria otorgada por la AdC", dijo.