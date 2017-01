Tiene heridas gravísimas

21/01/2017 -

La adolescente ingresó al nosocomio bandeño con graves heridas y desde allí permanece internada con pronóstico reservado. Sobre el cuadro de salud de la menor, su madre sostuvo: ‘Tiene los pulmones perforados y los médicos me dicen que no son por los golpes. Yo no puedo entender cómo sucedió eso si mi hija hace 6 días que está internada y antes de ser golpeada ella no tenía nada’.

Más tarde ahondó: ‘Mi hija era una chica sana. Sin saber de medicina imagino que los golpes que recibió deben haberle provocado las heridas que ahora la tienen en coma. A mí me contó el chofer de la ambulancia que fue al lugar que él vio como la levantaban y del aire la soltaban para que se golpee contra el pavimento’. Ahora la joven permanece ‘entubada, con respirador artificial y múltiples heridas’.