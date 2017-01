Trump ya es presidente

21/01/2017 -

El empresario republicano Donald Trump se convirtió ayer en el presidente número 45 de Estados Unidos, luego de prestar juramento en la ceremonia oficial de investidura en las escalinatas del Capitolio. "El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en el que pueblo de Estados Unidos recuperó el poder", aseveró Trump en su discurso pronunciado bajo una leve lluvia y en medio de los aplausos del poco público que asistió a la ceremonia. "Nosotros, los ciudadanos de Estados Unidos, estamos unidos en un gran esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país y restaurar su promesa para todo su pueblo. Juntos, determinaremos el rumbo de Estados Unidos y de todo el mundo durante muchos, muchos años por venir", agregó Trump. Asimismo, destacó que su gobierno "erradicará al terrorismo radical islámico". "Reforzaremos viejas alianzas y formaremos nuevas. Y uniremos el mundo civilizado contra el terrorismo radical islámico, al que erradicaremos completamente de la faz de la tierra", sostuvo durante su discurso. También indicó que "durante demasiado tiempo, un pequeño grupo en la capital de nuestra nación ha cosechado los frutos del Gobierno, mientras que la gente ha cargado con el coste. Washington ha progresado, pero la gente no ha compartido la riqueza". Puntualizó que "los políticos prosperaron, pero los puestos de trabajo se fueron y las fábricas cerraron. El establishment se protegió a sí mismo, pero no protegió a los ciudadanos. Sus victorias no han sido vuestras victorias. Y mientras ellos han celebrado en la capital de nuestra nación, las familias luchadoras de toda nuestra tierra tenían poco que celebrar". Trump, resaltó en su discurso que "Todos esos cambios -empezando aquí y ahora mismo-, os pertenecen. Les pertenecen a todos los reunidos aquí y a todos los que están observando en todo Estados Unidos. Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán olvidados. Todo el mundo os está escuchando ahora. Vinisteis por decenas de millones a convertiros en parte de un movimiento histórico como el mundo nunca ha visto antes". Información publicada en diario EL LIBERAL. Director Lic. Gustavo Ick.