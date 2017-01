Fotos Se levanta el telón del 57º Festival Nacional de Folclore con fuerte presencia de Santiago del Estero

Con la sombra de la muerte de Horacio Guarany, la 57ma. Edicion del Festival Nacional de Folclore de Cosquin tendra hoy su noche inicial con una fuerte presencia de nuestra provincia, ya que se anuncia la presencia de Raly Barrionuevo como figura central, secundado por Horacio Banegas y el recientemente laureado duo Orellana Luca. Ademas, esta edicion permitira, despues de mucho tiempo y no pocas controversias, abrir su escenario para el cruce de propuestas taquilleras con artistas independientes y posibilitar regresos, tanto de olvidados como Dino Saluzzi, Chango Spasiuk y Juan Quintero, como de los populares Abel Pintos y Jorge Rojas que no estuvieron en 2016. Y esta luna de inicio tambien tendra la esperada vuelta del bandoneonista salteno de 81 anos Dino Saluzzi, quien en febrero de 2011 y en medio de su actuacion en la Serenata a Cafayate, dijo: ¡§Desde este escenario juro no pisar nunca mas un escenario folclorico¡¨. Tambien en la velada inaugural tendran su primera vez en el festival dos de las mas atractivas voces de la escena independiente como el local Jose Luis Aguirre y la bonaerense Luciana Jury y tambien debutara la notable Orquesta Popular de Musica Argentina Los Amigos del Chango. La programacion completa de esta noche es la siguiente: Himno a Cosquin, Ballet Camin, Dino Saluzzi, Orellana Lucca (Consagracion 2016), Orquesta Los Amigos del Chango, Jose Luis Aguirre, Ganador Pre Cosquin, Horacio Banegas, Ballet Folclorico Nacional, Luciana Jury, Postales de Provincia: San Juan y Raly Barrionuevo. Para manana se anuncia a Gran Ballet Nacional, Nestor Garnica, Carlos Mendez - Homenaje a Zitarrosa, ¡§PachaMapu¡¨ Ruben Patagonia y Tomas Lipan, Marcelino Azaguate, Florencia Paz, Los 4 de Cordoba, Por Siempre Tucu, Las Voces de Oran, Opus 4, Ballet Folclorico Nacional, Polo Roman, Cesar Isella y Los Manseros Santiaguenos, como figuras centrales. Durante la vispera del inicio del festival, fue incesante el ingreso de visitantes que llegan desde todo el pais, quienes comenzaron a colmar la capacidad de los campings y los establecimientos hoteleros de la ciudad. Los puestos de venta de comidas tipicas y los cantores populares pintaron ya anoche con los colores clasicos de este centro cordobes durante los eneros, un panorama que se extendera hasta el domingo proximo, cuando comiencen a acallarse los sonidos festivaleros. Tambien para hoy esta prevista la apertura del stand oficial de nuestra provincia en uno de los espacios destacados sobre el veredon que circunda la plaza Prospero Molina, donde cada tarde se presentaran numeros artisticos, y donde se promocionaran las variadas propuestas culturales y turisticas de Santiago del Estero.ƒÜ