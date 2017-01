El Dakar podría regresar a Perú

Fotos DEFINICIONES. Aseguran que Etienne Lavigne comenzará a negociar con Perú y Chile.

21/01/2017 -

El Dakar 2017 llegó a su fin y, como cada año, en los últimos campamentos se habla de lo que será la siguiente edición. Conforme avanzan los días, el rumor se hace fuerte. ¿El Dakar regresa al Perú para el 2018? El diario El Comercio del mencionado país, aseguró que hay chances de que esta posibilidad se concrete.

"La próxima semana iniciaremos la ronda de negociaciones con los diferentes países, como Chile y Perú", aseguró Ettienne Lavigne, director de la carrera.

Se sabe que un contacto hubo entre la organización ASO y el gobierno peruano, y la idea no cae mal en las nuevas autoridades nacionales. La respuesta de Perú pasa por tener la partida en Lima, como era el plan original del Dakar 2016 al que se renunció meses antes, y que no haya desembolso de dinero, o éste sea mínimo. Incluso se habla de que el paso por Cusco no sería considerado por temas culturales.

La partida en Lima es el deseo peruano, sin embargo, en la Argentina también lo quieren de vuelta, y Paraguay no decepcionó en esta edición. Incluso Punta del Este, en Uruguay, es una opción. "El Perú no perdió posibilidades al decirnos no", nos dijo Etienne Lavigne hace unos días, despertando la esperanza de los seguidores y pilotos peruanos.

Este año, Bolivia tuvo más entusiasmo que kilómetros de carrera, por ello habría habido una comunicación entre los bolivianos y peruanos para mejorar la propuesta, lo que sería el paso por el Titicaca, para añadirle mayor relevancia al recorrido.

Sin embargo, el sueño del mismo Lavigne, de correr el Dakar hasta Colombia está latente. Y como cada Dakar, alguna sorpresa puede haber.