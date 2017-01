Tottenham visita al City de Agüero

21/01/2017 -

El escolta Tottenham Hotspur, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, visitará hoy a Manchester City en busca de su séptima victoria consecutiva en la Premier League, que lidera Chelsea con siete puntos de ventaja.

La 22ª fecha tendrá hoy otros seis encuentros: Liverpool vs. Swansea City; Bournemouth vs. Watford; Stoke City vs. Manchester United; Middlesbrough vs. West Ham; West Bromwich vs. Sunderland y Crystal Palace vs. Everton.