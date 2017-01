Nuevo desafío hoy para la Liga Profesional Amateur

21/01/2017 -

La Liga Profesional Amateur de Fútbol (Lipaf) es una de las que este año decidió abrir camino por su propia cuenta y con varios equipos que ya se encuentran en plena etapa de preparación para la presente temporada.

Es así que hoy habrá de desarrollarse una nueva fecha con partidos en diferentes escenarios de la ciudad capital y para las categorías Libre, C20, C40, C45 y C50.

Cabe recordar que por las altas temperaturas, las primeros cotejos se iniciarán en su mayoría a las 18.

La programación de hoy: En Potrerito 1, Mc Center vs. Agrup Martín Fierro (L) y Castelli vs. Ersa (L). En Potrerito 2, Ersa vs. Alvi (20) y Alvi vs. Aesya (L). En Copse, 18, Copse vs. Jorge Newbery (45). En Pami, Asoc Bancaria vs. Beltrán (L) y Asoc Bancaria vs. Municipales (40). En Telefónicos, Telefónicos vs. Fernández (45) y Telefónicos vs. Veteranos de Malvinas (50).

En Bioquímicos, Bioquímicos vs. Radio Taxi (L) y Bioquímicos vs. San Nicolás (45). En Calle 14, Calle 14 vs. Kiosco Lali (45). En River Pujio, Met Dorrego vs. Aesya (L) y Met Dorrego vs. Copse (40). En Belgrano Pujio, Sind de Empleados de Comercio vs. Tufí (L). En Paraíso, El Paraíso vs. Contadores (L) y El Paraíso vs. 9 de Julio (45). En Luz y Fuerza, El Deport vs. El Fortín (40) y Luz y Fuerza vs. Uta (50). En Gremio Judicial, Gremio Judicial vs. Brinks (40). En Clodomira, Fuga vs. Ingenieros (50). En Agrónomos, Agrónomos vs. Jóvenes Abogados (L) y Agrónomos vs. Barcelona (20). En Huracán de Los Flores, San Esteban vs. Contadores Jrs (20) y El Mundo vs. Híper Libertad (40).