La Ufva sale a escena con un certamen de los jueces

21/01/2017 -

Organizado por el cuerpo de árbitros de la Unión de Futbolistas Veteranos Amateur, hoy dará comienzo el Torneo de Verano para los equipos de las categorías C40, C45 y C50.

El detalle de los partidos: En Nuevo Banco, La Fusión vs. Barrio Sarmiento (40) y Óptica Molinari vs. Barrio Sarmiento (45). En Mistol, Los Amigos vs. Pasaje 21 (45) y Racing vs. Calle 14 (45). En La Dársena, Agua y Energía vs. Estylo Gráfico (45) y Racing vs. Calle 14. En Villa Borges, Cheetes vs. La Rifa de Alberto (45) y Villa Borges vs. Facheritos (50).

En San Lorenzo (al fondo del Autonomía), Colón Gomas vs. Mojones (45) y Colectiveros vs. Tinglados Manuel (50). En Independiente de El Deán, Corvel vs. Ferretería Pece (40) e Independiente vs. 4º Pasaje (50). En Estrella Roja, Despensa Las Mellis vs. Veteranos de Estudiantes (50) y La Feria del Newbery vs. Refi Shop (50).

Asociación

Desde las 17.30 y 19 horas, en Asociación 1, Saravah vs. Maestros y Previsión/V. Hortencia vs. Farmacia La Plata. En Asociación 2, Lagartos Malvinas vs. Hotel Savoy y Campeones del 28 vs. Org Norcen. En Las Heras, Las Heras vs. Alte Brown. En Banco Provincia, Puente Alsina vs. San Carlos y Bco Provincia B vs. Sitravice/Ipvu.