Acentúan el control de la venta de comestibles en el centro de la ciudad

Fotos INFRACCIÓN. Se detectaron productos comestibles que no conservaban la cadena de frío y transporte deficiente.

21/01/2017 -

La titular de la Subdirección de Control de Gestión Urbano de la comuna capitalina, Doris Gerez, dio a conocer que continúan realizándose los operativos de control de las condiciones en que se expenden productos comestibles en la ciudad, haciendo hincapié en la conservación de la cadena de frío, debido al intenso calor.

"En estos momentos estamos haciendo hincapié en lo que es cadena de frío, ya que la ciudad está sufriendo un calor importante. Esto nos demanda un control estricto en la venta sobre todo de panchos y panchuker. Exigimos no solamente la higiene del lugar si no que tenga refrigerado todos los aderezos", comentó Gerez.

Además informó que se detectaron "productos alimenticios que no estaban cumpliendo con las condiciones no solamente del mantenimiento de la cadena de frió sino que tampoco los transportes no estaban en condiciones".

"Por otro lado, iniciaremos un operativo en el pasaje Castro respecto de la situación administrativa del primer semestre del año para la renovación de los contratos de uso precario del lugar de los 72 puestos. El resto, denominados puntas, tienen un control permanente ya que día a día se hace un registro y continuará todo enero, febrero y marzo", reveló.

En una síntesis de la labor institucional en lo que va del año, Gerez, dijo que "el balance es muy positivo", y destacó especialmente "todo lo que significó el operativo de diciembre que terminó con la fiesta de Reyes, con mucha afluencia de público para hacer sus compras en el microcentro, donde se prohibió la instalación de puestos de ventas en peatonales y en las cuatro avenidas que es la jurisdicción que tiene dicha repartición".