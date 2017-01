Acciones en alza 2,17% y el dólar bajó a $16,20

21/01/2017 -

Los papeles líderes saltaron 2,17 por ciento en la Bolsa de Comercio porteña, donde el Merval marcó un máximo nominal histórico para un cierre, mientras los bonos operaron mixtos, en un mercado atento a la jura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

El Merval subió a 19.039,49 puntos en la plaza doméstica y gana 12,50% en el año.

En el mercado de renta fija, el Bonar X cerró plano a 1.642 pesos por lámina de 100 dólares, el Bonar 2024 cedió 0,32 por ciento a 1.841 pesos y el AA46 bajó 0,31 por ciento a 1.630 pesos, en la Bolsa portena.

En el mercado de cambios, el dólar bajó a 16,20 pesos en pizarras de bancos y casas de cambio de esta ciudad, mientras en el

segmento paralelo se vendió a 16,85 pesos.

En el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba), la soja entrega a Mayo 2017 bajó 40 centavos a 275 u$s /TN. El trigo para enero 2017 mejoró u$s 3,70 a 167,20 u$s /TN. El maíz Abril 2017 mejoró 90 centavos a 154,50 u$s /TN. El Girasol marzo 2017 quedó a 300 u$s /TN.