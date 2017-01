Economista advierte que la baja de las cargas salariales no tiene efectos en el empleo

22/01/2017 - “Las empresas de alta productividad no tienen problema en pagar las cargas sociales. Lo tienen las empresas que basan su subsistencia en la evasión”, sostuvo Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, en respuesta al diagnóstico del nuevo ministro Nicolás Dujovne, quien había señalado que “la carga laboral es alta frente al resto del mundo y eso explica que la Argentina tenga 35% de empleo en negro”. De acuerdo con Beker, “el camino del desarrollo pasa por generar una transferencia de recursos de las actividades de baja productividad, basadas en el uso intensivo de trabajo informal y precario, hacia aquellas de alta productividad que caracterizan a la economía moderna, con empleo formalizado y de calidad. Pero la clave para ello radica en producir una inyección de capital que permita expandir la masa laboral empleada en el sector de alta productividad”. Sin embargo, el economista advierte que ese “shock de inversiones por ahora no se avizora”. Según su análisis, “hay un leve crecimiento en el empleo en blanco y se habría detenido la pérdida de puestos de trabajo en el mercado informal”. Pero admite que “la evolución en 2017 está atada a lo que suceda con el sector de la construcción, uno de los pocos que aún es mano de obra intensivo, particularmente con la obra pública”. En diálogo con EL LIBERAL, Beker se refirió al efecto de la reducción de cargas sociales en el sistema jubilatorio y en las obras sociales e indicó que “según cuáles sean las cargas sociales que se disminuyan, puede haber un desfinanciamiento de la seguridad social y/o de las obras sociales. Esto, en última instancia, implicaría una reducción en los ingresos salariales en la forma de menores prestaciones actuales o futuras”. Asimismo, consultado sobre el efecto de bajar cargas sociales y su impacto en el empleo, sostuvo que “un estudio realizado en 2010 justamente por Sebastian Galiani –hoy viceministro de Economíajunto a Guillermo Cruces y Susana Kidyba, que analizaba la experiencia de la baja de las cargas sociales en los noventa, concluía en que “los resultados indican que cambios en las tasas impositivas sobre la nómina salarial sólo han tenido un traslado parcial a los salarios pero no han tenido ningún efecto significativo sobre el empleo”. “El efecto fue un aumento de la rentabilidad de las empresas y, en menor medida, de los salarios de bolsillo. Por tanto, habrá que ver la letra chica de los proyectos para evaluar si en esta ocasión pueden generar resultados diferentes a los alcanzados 20 años atrás”, dijo Beker. En cuanto al régimen de pasantías, un tema que cobró vigencia en los últimos días, señaló que “facilita el primer contacto del joven sin experiencia con el mundo laboral. Esto los capacita para poder iniciar una carrera laboral. Especialmente en un mercado en el que se exige algún tipo de experiencia para acceder a cualquier puesto de trabajo. Lo que debe vigilarse es que no se convierta en un mecanismo para sustituir empleo actual por mano de obra barata, lo cual permitiría bajar costos laborales pero redundaría en menor empleo”. l