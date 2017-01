“Este 2017 va a ser mejor, pero no creo que alcance a cambiar el impacto social”

22/01/2017 - El analista financiero Claudio Zuchovicki se mostró optimista con respecto al crecimiento de la economía en Argentina en 2017, pero aclaró que puede no ser suficiente para generar empleo. “Tengo la confianza de que este 2017 va a ser mejor que el año pasado, igual no creo que alcance para cambiar el impacto social”, analizó el especialista en finanzas. “Argentina puede crecer y no necesariamente va a hacer crecer el empleo por un tema de la capacidad ociosa que tiene el país de estructura”, detalló. “Todavía hay empresas stockeadas. Y si aumentara la demanda este año, no necesariamente van a producir más porque van a intentar sacarse antes lo que no pudieron vender en el 2016”, amplió. Sin embargo, insistió en que hay muchos indicadores que permiten pensar que “el 2017 va a ser mejor que el 2016”. Al finalizar, Zuchovicki pronosticó que “va a seguir el gradualismo, pero no como una decisión planificada, sino porque es lo que van a poder ir haciendo”. En esa línea señaló que “hay un mercado que acepta financiar el déficit. Si esa plata la usan bien, va a tener buen sentido el gradualismo, pero si es mal utilizada ese endeudamiento nos va a traer más problemas”. “Argentina sigue encontrando el mecanismo para hacer el proceso más gradual y sigue teniendo las puertas abiertas en el acceso en los mercados. El país tomó deudas y le fue bastante bien en ese proceso”, concluyó.l