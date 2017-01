“Vamos a un esquema de endeudamiento sin resolver problemas de fondo”

22/01/2017 - El diputado y referente económico del Frente Renovador, Marco Lavagna, aseguró que “va a ser positivo” el cambio en la presidencia del Banco Nación si empieza a verse “algo más programático”, aunque advirtió que “hay que tener cuidado es que el gobierno no se vaya cerrando en el núcleo duro” y “sin posibilidad de escuchar otras alternativas”. Al referirse a la salida de Carlos Melconian del principal banco del país y su reemplazo por Javier González Fraga, quien fue jefe del Banco Central durante el gobierno de Carlos Menem, Lavagna dijo que no se guía “simplemente por nombres” sino que pone el foco en “cómo se está llevando la política económica”. “Hasta ahora el Gobierno mostró que tenía compartimentos estancos y no tiene una política económica, un programa económico que uno pudiera ver con claridad hacia dónde se iba”, dijo el diputado y agregó que “si todos estos cambios generan que uno empiece a ver algo más programático, algo más de mediano y largo plazo, desde ya va a ser positivo”. Lavagna advirtió, sin embargo, que de “lo que hay que tener cuidado es que el gobierno no se vaya cerrando en el núcleo duro, una mesa chica cada vez más cerrada sin posibiilidad de escuchar otras alternativas y que en consecuencia siga con una teoría que no va a funcionar, que es esta teoría del derrame”. Sobre la gestión que tuvo Melconian al frente del Banco Nación, Lavagna rescató que, más allá de las diferencias ideológicas que tiene con el ex titular del Nación, “había llevado adelante unas líneas de crédito hipotecarios interesantes”. El legislador destacó las líneas crediticias con tasas fijas a más largo plazo que sacó la entidad, al subrayar que “en un momento inflacionario tiene mucho más atractivo”. Para 2017, Lavagna dijo tener “la sensación” de que “vamos a un esquema de endeudamiento sin terminar de trabajar en los problemas de fondo, donde algunos sectores se van a ver beneficiados” con inversiones, pero apuntó que se trataría de “sectores más bien concentrados de la economía, con lo cual el impacto económico sobre la gente no se siente”. l