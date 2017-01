El mayorista Diarco proyecta instalar una sucursal en Santiago

22/01/2017 - La masa salarial santiagueña que entre el sector público y privado ronda un monto que se ubica entre los $2.700 a $3.000 millones mensuales, está en la mira de diferentes empresas a nivel nacional y este año, uno de los distribuidores mayoristas de alimentos más importantes del país proyecta radicar una sucursal en la Capital santiagueña. La posibilidad de una próxima apertura de la cadena de autoservicios mayoristas Diarco la había insinuado ya hace un tiempo en una nota con EL LIBERAL, el dueño de la gaseosa Manaos, Orlando Canido, quien es amigo de Roberto Goldfarb, el dueño de la cadena mayorista Diarco. Sin embargo, esta semana fue el mismo Goldfarb quien anticipó la apertura de la sucursal en Santiago del Estero (junto con otras 3 más en distintas partes del país) en una nota con el suplemento económico Ieco. Diar co es una empresa argentina dedicada a la venta y distribución mayorista de todo tipo de productos e inclusive con marcas propias en productos alimenticios. Cuenta con 38 sucursales esparcidas en 16 provincias. En consonancia con el anuncio del dueño de Diarco, desde hace una semana aproximadamente, la mayoría de los portales de selectoras de personal, (computrabajo. com, kitempleo.com y loopian entre otros) comenzaron a publicar el pedido de cajeros, repositores y operarios de depósitos para una importante empresa de consumo masivo a radicarse en Santiago Capital. “Orientamos la búsqueda a personal hasta 35 años de edad, con secundario completo (preferentemente) y experiencia previa comprobable mínima de un año en la posición requerida. Se requiere disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y fines de semana. Incorporación inmediata”, señala el ofrecimiento. El pedido de empleo apunta a 40 cajeros, 40 repositores y una cantidad igual de operarios de depósito. Esta semana, Goldfarb habló de sus proyectos luego de adquirir la distribuidora de cigarrillos y golosinas Potigian, la cual está orientada a la atención de kioscos y locales de estaciones de servicio con una flota propia. Esa operación -que agrega $ 3.000 millones a la facturación de $ 10.000 millones de Diarco- demoró un año y medio. “Las dos empresas se van a mantener separadas. Una es un autoservicio mayorista de todo tipo de productos y Potigian es una distribuidora de cigarrillos y de golosinas y otros productos para kioscos. Atiende a 6.000 puntos de venta en Capital y las estaciones de servicio a nivel nacional”, contó este emprendedor de 69 años, con tres hijos que prefirieron dedicarse a otras actividades. Además, Potigian posee un centro de distribución, tres autoservicios y 300 empleados. A su vez, Diarco tiene 38 sucursales y este año abrirá cuatro más en Posadas, El Calafate, Santiago del Estero y Cutralcó. Goldfarb también se dedica al rubro inmobiliario (acaba de comprar un lote en Belgrano y Tacuarí para hacer oficinas), producción (es dueño de la fábrica La Gioconda de envasado de frutas y dulces)y también al agro, en Catamarca y Santiago del Estero. Hacia adelante, Goldfarb sigue buscando expandirse. “Siempre hay que tener un proyecto. En distribución hay determinados rubros que están necesitados, como el de frío, que requiere una logística especial. Lo estamos mirando. Pero en este caso no hay nada para adquirir y lo armaré por mi cuenta”, asegura el empresario, que encara todo con fondos propios. l