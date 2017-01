Buryaile admitió que hay “altísimas” pérdidas en las zonas inundadas

- El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, admitió que el porcentaje de pérdidas para el sector en las zonas inundadas “es altísimo” y aseguró que desde el Gobierno darán ayuda a los productores. “Todavía es prematuro hablar de cuánto es el efecto global, que por supuesto va a ser mucho más diluido con respecto a la propia región, donde va a ser altísimo el porcentaje de pérdida”, afirmó. En declaraciones a radio Mitre, el ministro agregó que analizarán las pérdidas totales una vez que se normalice la situación tanto en la provincia de Santa Fe como en Buenos Aires, aunque aseguró que “la afectación que hay en lo productivo es fuerte y en lo social también, porque todas estas localidades viven de la producción agropecuaria”. “Estuve recorriendo las zonas, sobrevolando con la gente de Santa Fe, y la situación es dramática. Hay muchas casas aisladas, campos inundados, hacienda no hay porque se ha movido a otros destinos. Seguramente lo que es soja de segunda es la que más se ha golpeado y se ha perdido casi en su totalidad, y vamos a ver cómo se comporta el maíz en este tiempo que vamos a tener, con casi 15 días sin lluvias”, sostuvo. De todas formas, dijo que aún mantienen las mismas previsiones de alcanzar una cosecha de alrededor de 130 millones de toneladas. Respecto al reclamo de distintos sectores productivos, Buryaile defendió la actuación del Gobierno y dijo que en los próximos días anunciarán distinto tipos de ayuda. “Tuvimos una reunión el lunes con todas las entidades productivas en Santa Fe. En estos casos siempre uno trata de abarcar el mayor espectro posible. Los efectos climáticos castigan a todos los productores, lo sufren los más pequenos. Y vamos a tratar de tomar alguna medida para los pequenos productores y también, para los grandes”, expresó. Además, explicó que la Nación no puede tomar ningún tipo de medida del tipo fiscal hasta que las provincias decreten la emergencia en sus territorios, cosa que ocurrió en los últimos días en Buenos Aires y Santa Fe. Con respecto al reclamo por obras públicas, Buryaile resaltó que “Nación ha puesto en una de las cuencas, en el Canal San Antonio, 800 millones de pesos, que se va a licitar el próximo mes”, a la vez que dijo que “se están haciendo once obres del lado de la provincia de Córdoba”. l