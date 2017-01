Explican los últimos adelantos que se vienen en esta campaña en tecnología de siembra para el norte

22/01/2017 - La agricultura de precisión junto a todos sus beneficios ya es una realidad en los campos no solo de la Pampa Húmeda sino también en el norte argentino, donde las pantallas de monitoreo, los sensores de humedad y otros avances que llegaron de la mano de la tecnología, comienzan a facilitar el manejo y a optimizar los costos de los productores. Desde hace ya unos años las pantallas de monitoreo de pulverización, de cosecha y de siembra comenzaron a ganar un lugar entre estos adelantos. Pero en esta próxima campaña, una de las innovaciones que llegará a los chacareros es el sistema de control eléctrico en las sembradoras, que mediante un motor eléctrico instalado en los dosificadores, permite optimizar entre un 4 y 5% el uso de semillas. Franco Vizzio, coordinador de la División Agricultura de AgLeader y Runco señaló que este año, hay buenas perspectivas en cuanto a la incorporación de tecnología por parte del sector. “Las expectativas son altas igual que en todo el resto de la cadena de proveedores del sector, se espera una gran mejora en la rentabilidad del productor y mayor predisposición en invertir en tecnología para mejorar procesos”, indicó. En este sentido, desde el sector proveedor de tecnología “arrancamos el año con un plan canje de monitores de rendimiento porque hay muchas máquinas que tienen nuestros equipos instalados desde hace 20 años y este plan es para que los productores puedan renovar la tecnología y acceder a otras funcionalidades del mismo tipo todo lo que es piloto automático, control de presurización, control de siembra”. Señaló que en el Noa y Nea, “hay muchas máquinas con esta tecnología , muchas cosechadoras equipadas con monitor de rendimiento que van a tener la intención de renovar su tecnología”. Control eléctrico de dosificadores de siembra Para la próxima campaña, una de las innovaciones tecnológicas que se comenzará a implementar es “un control eléctrico para sembradoras, motores eléctricos iguales que vienen línea por línea para dosificación y corte línea por línea, ésta va a ser una de las grandes apuestas tecnológicas de 2017”. Según Vizzio, este aparato “tiene bastantes ventajas. Por un lado se eliminas todo lo que es transmisión en la sembradora: hidráulica, mecánica, cárdanes, cadenas, porque el motor va directamente al dosificador”. Esto permite que “al tener el motor directamente en el dosificador permite mejorar muchas características de la siembra. Por un lado la singulación que es la calidad de espaciamiento entre semillas y la dosificación”. Puntualizó que “ un equipo de generación mecánica o hidráulica, bien calibrado, anda en una singulación del 92 a 95% pero nosotros con el motor eléctrico vamos a estar entre el 98 y 99%, eso en semillas de alto costo tiene un impacto altísimo en el costo de insumos, en el ahorro”. Destacó que “es una optimización del 5 a 6% en el ahorro de semillas a su vez ese mismo equipo permite hacer el corte línea por línea, entonces también va a disminuir la superposición en cabecera, lo cual es un porcentaje probablemente un poco mayor, más eliminar la merma de rendimiento en un cultivo poco plástico como el maíz o el girasol, más el mapeo línea por línea”. Control de profundidad de semillas Esto implica, “generar datos de cómo se realizó la operación, hacer dosis variable en una escala mucho más chica y más precisa, lo que se puede ver también en agro.runco.com.ar. Ese mismo equipo tiene la posibilidad de trabajar con otro equipo que también vamos a traer este año que es el control de profundidad hidráulico automático”. Precisamente, el controlador de profundidad hidráulico automático es otra de las innovaciones para el sector. “Es un adaptador hidráulico que va por cada tren de siembra. Tiene un sensor en la rueda reguladora de profundidad que va monitoreando la resistencia del suelo, entonces lo que hace el monitor hidráulico es cambiar la presión o la fuerza que se ejerce sobre el tren de siembra vertical para mantener homogénea la profundidad de siembra y esto tiene un impacto altísimo también en lo que es la uniformidad en la emergencia del cultivo”. Consultado sobre si se podrá utilizar con todo tipo de semillas, señaló que “estos equipos están normalmente dirigidos a los cultivos con semillas de alto costo y de baja densidad: maíz, girasol, algodón, se puede hablar de soja también, pero luego otros cultivos de mas densidad como los cultivos invernales, trigo, cebada, cebadilla, son los que tienen por ahí semillas de menor valor y el impacto es más bajo y son más plásticos, entonces si se pone semilla de mas o de menos, el cultivo se adapta a una merma de rendimiento importante, no así con los otros”. De todas formas, Vizzio indicó que “n realidad, la única limitante de aplicación que se tiene es el tema del distribuidor, esto es con cultivos que se siembran con distribuidor independiente por tren de siembra” a la vez que señaló que más detalles se pueden observar en agro. runco.com.ar Respecto de si es posible adaptar este tipo de tecnología a sembradoras convencionales o de algunos años de antigüedad, dijo que “absolutamente, una de las premisas de Ag Leader a la hora de relacionar sus productos y toda la línea es que se puedan usar en cualquier tipo de máquina en este caso es un producto de siembra que se puede usar en cualquier tipo de sembradora. Está diseñado para agregarlo a cualquier tipo de dosificador”. Por otra parte, en cuanto al uso de drones para seguimiento de cultivos, señaló que “aún está en desarrollo, si bien hace ya uno o dos años que se habla mucho y que hay muchos desarrollos de tecnología aplicable a drones, hay mucha variedad de servicios e infinitas posibilidades que pueda brindar un dron a la agricultura”. Agregó:”Lo que más difusión tiene hasta ahora es el tema del índice verde para seguimiento de cultivos, y todo lo que tiene que ver con foto interpretación, detección de malezas, mapeo de campos, etc. Ha aumentado exponencialmente la cantidad de drones o plataformas aéreas y de sensores diferentes, la oferta de este tipo de equipos y hay mucha prueba, diferentes desarrollos, por ahí lo que falta es centrarse en una aplicación y desarrollarla al 100%”.l