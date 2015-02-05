CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Enero 2017

A LAS 22.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA

Hoy 20:59 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.30 NICK JR.

16.00 CINE. ¿DÓNDE ESTÁN LAS

RUBIAS?

18.00 MOISÉS,RESUMEN

19.30 MOISÉS, EL ADELANTO

20.00 SORTEO MONO BINGO

20.15 SORTEO TÓMBOLA

20.30 MOISES, EL ADELANTO

(CONTINUACIÓN)

21.30 JUGUEMOS EN EL

BOSQUE

22.30 DESPEDIDA DE

SOLTEROS, LA GALA

00.30 FUEGO

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

11.00 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.30 ESPECIALES AMÉRICA

14.00 MAURO, LA PURA VERDAD

17.00 ESPECIALES AMERICA

18.00 AMERICA NOTICIAS DOMINGO

20.00 PONELE LA FIRMA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 EL CHAVO

14.00 CÁMARA LOCA

14.30 HOY GANÁS VOS

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

11.00 AUTOMOVILISMO PARA

TODOS

14.00 LOCOS POR EL CAMPO

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.30 A CONFIRMAR

20.00 RONDA DE EDITORES

21.00 TELEVISIÓN PÚBLICA

NOTICIAS

 EL TRECE

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

09.30 EL GARAGE

10.15 CINE A LA MAÑANA

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.30 EL MUNDO DEL

ESPECTÁCULO

 


CANAL 14 

10.30 EL CLÁSICO: CENTRAL

CBA VS. SAN MARTÍN

12.30 CHIKUCHIS

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 LA 40

14.30 RECORDANDO

16.00 EL ELEGIDO DEL VERANO

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

17.30 BASQUET CAPITALINA

19.00 VA DE NUEVO

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 TICKET AL SHOW

21.30 FESTIVAL DE CLODOMIRA

22.00 PASA EN SGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

23.00 EL GEN DE GENARO

CANAL 4

11.30 MISA DE LA COMUNIDAD

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y

LA CULTURA

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

21.30 TOP RANKING

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME

00.00 CANAL GLITZ

TNT

PELÍCULAS

CINEMAX

07.13 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN

09.07 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE

Y ALEGRÍA- BOGOTÁ

09.23 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA

GRADUACIÓN

11.44 UNA CHICA SIN LÍMITES

13.42 LA VIDA SEGÚN GRETA

15.36 UNA BUENA MENTIRA

17.53 EL GRINCH

20.05 UP UNA AVENTURA DE ALTURA

22.00 LOCOS POR LAS NUECES

23.44 LAS TORTUGAS NINJA

TCM

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.00 ALF (TEMPORADA 3)

11.30 ALF (TEMPORADA 3)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.00 MUJERCITAS

15.15 NO NOS DEJES COLGADAS

17.00 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS

19.25 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ

21.00 FILADELFIA

23.15 LA LLAMADA 2

TNT

08.13 TOY STORY

09.42 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA

11.13 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE

12.59 EL LLANERO SOLITARIO

15.44 CARS 2

17.35 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO -

EL LIBRO DE LOS SECRETOS

19.51 LINTERNA VERDE

22.00 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

23.51 DOS COLGADOS MUY FUMADOS

01.36 LA LLAMADA

SPACE

07.12 LOS INTOCABLES

09.28 EL SANTO

11.34 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA

CALAVERA DE CRISTAL

13.57 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

16.03 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI

18.12 METEORO

20.23 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

22.00 RIDDICK, EL AMO DE LA

OSCURIDAD

CINECANAL

09.05 SABRINA, Y SUS AMORES

11.20 BURLESQUE

13.20 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2

15.30 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL

RAYO

17.30 LUNA NUEVA

19.45 MISIÓN IMPOSIBLE. NACIÓN

SECRETA

22.00 SPY. UNA ESPÍA DESPISTADA

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 THE REAL O’NEALS

11.30 BRISBANE INTERNATIONAL

13.30 BLACK-ISH

15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

16.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

18.00 ÉRASE UNA VEZ

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

21.00 CÓMO CONOCÍA A TU MADRE

22.00 CÓDIGO NEGRO

23.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

A DÓNDE IR

PATIO DEL “INDIO”

FROILÁN

(BOCA DEL TIGRE)

+HOY, A PARTIR DE LAS

15, ENSAMBLE DE “TOQUE

COLECTIVO”, CON EL MÚSICO

PERCUSIONISTA ROSARINO,

MAXI OJEDA. TODOS INVITADOS

A LLEVAR SUS INSTRUMENTOS

DE PERCUSIÓN.

CINE RENZI

(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)

+HOY, A LAS 20.30 SE

PROYECTARÁ “EL BUEN

AMIGO GIGANTE”; A LAS 22.30,

“KÓBLIC”; Y A LAS 00.15,

“TERROR 5”. LA ENTRADA ÚNICA

ES DE $30.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+MIÉRCOLES 25, A LAS 22,

POP LATINO Y BALADAS,

CON FERNANDO ORELLANA,

ACOMPAÑADO POR MONI

TABOADA (TECLADO Y SEGUNDA

VOZ), DAVID LEDESMA

(GUITARRA) Y DAVID TABOADA

(BATERÍA).

+SÁBADO 28, A PARTIR DE LAS

22.30, FOLCLORE TRADICIONAL

CON ANDREA BUSTAMANTE,

ACOMPAÑADA POR MARTÍN

LÓPEZ (GUITARRA Y VOZ),

MARCELO GÓMEZ (BAJO), WALLY

MORALES (BATERÍA) Y OSCAR

GOROSITO (GUITARRA BASE).

CINES

SUNSTAR

MOANA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 14:10 (Cast)16:20 (Cast) 18:30

(Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)

SING ¡VEN Y CANTA! (3D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY-14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

ASSASIN ‘S CREED (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13

AÑOS)

HOY AL 25/01- 19:30 (Cast)

ASSASIN ‘S CREED (3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13

AÑOS)

HOY AL 25/01- 22:00 (Subt)

NIEVE NEGRA (2D):

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30

(Cast) 20:30 (Cast) 22:30 (Cast)

00:30 (Cast)

SING VEN Y CANTA (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)

HOY -15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

INVASIÓN ZOMBIE (2D):

TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)

HOY AL 25-01- 19:40 (Subt)

ALIADOS (2D):

ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13

años)

HOY AL 25/01- 22:10 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 14:10 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00

(Cast)

BELLEZA INESPERADA

(2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 25/01 - 22:20 (Subt)

PROGRAMACION SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE

AVENTURAS 2D ATP

17:30 - 20:00 - 22:30

MOANA, UN MAR DE

AVENTURAS 3D ATP

18:30 (TODOS LOS DIAS)

ASSASSINS CREED 2D APTA

13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

LA REENCARNACIÓN 2D

APTA 16AÑOS

22:50 (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

NIEVE NEGRA 2D APTA 16

AÑOS

20:50- (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:45

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP

17:50- (TODOS LOS DÍAS)

 
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