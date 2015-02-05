CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Enero 2017
A LAS 22.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA
Por El Liberal
Hoy 20:59 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.30 NICK JR.
16.00 CINE. ¿DÓNDE ESTÁN LAS
RUBIAS?
18.00 MOISÉS,RESUMEN
19.30 MOISÉS, EL ADELANTO
20.00 SORTEO MONO BINGO
20.15 SORTEO TÓMBOLA
20.30 MOISES, EL ADELANTO
(CONTINUACIÓN)
21.30 JUGUEMOS EN EL
BOSQUE
22.30 DESPEDIDA DE
SOLTEROS, LA GALA
00.30 FUEGO
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
11.00 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.30 ESPECIALES AMÉRICA
14.00 MAURO, LA PURA VERDAD
17.00 ESPECIALES AMERICA
18.00 AMERICA NOTICIAS DOMINGO
20.00 PONELE LA FIRMA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 EL CHAVO
14.00 CÁMARA LOCA
14.30 HOY GANÁS VOS
17.00 ALERTA COBRA
18.00 COMBATE
22.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
11.00 AUTOMOVILISMO PARA
TODOS
14.00 LOCOS POR EL CAMPO
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.30 A CONFIRMAR
20.00 RONDA DE EDITORES
21.00 TELEVISIÓN PÚBLICA
NOTICIAS
EL TRECE
09.00 PIÑÓN EN FAMILIA
09.30 EL GARAGE
10.15 CINE A LA MAÑANA
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.30 EL MUNDO DEL
ESPECTÁCULO
CANAL 14
10.30 EL CLÁSICO: CENTRAL
CBA VS. SAN MARTÍN
12.30 CHIKUCHIS
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 LA 40
14.30 RECORDANDO
16.00 EL ELEGIDO DEL VERANO
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
17.30 BASQUET CAPITALINA
19.00 VA DE NUEVO
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 TICKET AL SHOW
21.30 FESTIVAL DE CLODOMIRA
22.00 PASA EN SGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 EL GEN DE GENARO
CANAL 4
11.30 MISA DE LA COMUNIDAD
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y
LA CULTURA
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
21.30 TOP RANKING
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
00.00 CANAL GLITZ
TNT
PELÍCULAS
CINEMAX
07.13 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN
09.07 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE
Y ALEGRÍA- BOGOTÁ
09.23 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA
GRADUACIÓN
11.44 UNA CHICA SIN LÍMITES
13.42 LA VIDA SEGÚN GRETA
15.36 UNA BUENA MENTIRA
17.53 EL GRINCH
20.05 UP UNA AVENTURA DE ALTURA
22.00 LOCOS POR LAS NUECES
23.44 LAS TORTUGAS NINJA
TCM
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.00 ALF (TEMPORADA 3)
11.30 ALF (TEMPORADA 3)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.00 MUJERCITAS
15.15 NO NOS DEJES COLGADAS
17.00 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS
19.25 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ
21.00 FILADELFIA
23.15 LA LLAMADA 2
TNT
08.13 TOY STORY
09.42 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA
11.13 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE
12.59 EL LLANERO SOLITARIO
15.44 CARS 2
17.35 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO -
EL LIBRO DE LOS SECRETOS
19.51 LINTERNA VERDE
22.00 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
23.51 DOS COLGADOS MUY FUMADOS
01.36 LA LLAMADA
SPACE
07.12 LOS INTOCABLES
09.28 EL SANTO
11.34 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA
CALAVERA DE CRISTAL
13.57 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
16.03 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI
18.12 METEORO
20.23 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
22.00 RIDDICK, EL AMO DE LA
OSCURIDAD
CINECANAL
09.05 SABRINA, Y SUS AMORES
11.20 BURLESQUE
13.20 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2
15.30 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL
RAYO
17.30 LUNA NUEVA
19.45 MISIÓN IMPOSIBLE. NACIÓN
SECRETA
22.00 SPY. UNA ESPÍA DESPISTADA
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 THE REAL O’NEALS
11.30 BRISBANE INTERNATIONAL
13.30 BLACK-ISH
15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
16.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
18.00 ÉRASE UNA VEZ
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
21.00 CÓMO CONOCÍA A TU MADRE
22.00 CÓDIGO NEGRO
23.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
A DÓNDE IR
PATIO DEL “INDIO”
FROILÁN
(BOCA DEL TIGRE)
+HOY, A PARTIR DE LAS
15, ENSAMBLE DE “TOQUE
COLECTIVO”, CON EL MÚSICO
PERCUSIONISTA ROSARINO,
MAXI OJEDA. TODOS INVITADOS
A LLEVAR SUS INSTRUMENTOS
DE PERCUSIÓN.
CINE RENZI
(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)
+HOY, A LAS 20.30 SE
PROYECTARÁ “EL BUEN
AMIGO GIGANTE”; A LAS 22.30,
“KÓBLIC”; Y A LAS 00.15,
“TERROR 5”. LA ENTRADA ÚNICA
ES DE $30.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+MIÉRCOLES 25, A LAS 22,
POP LATINO Y BALADAS,
CON FERNANDO ORELLANA,
ACOMPAÑADO POR MONI
TABOADA (TECLADO Y SEGUNDA
VOZ), DAVID LEDESMA
(GUITARRA) Y DAVID TABOADA
(BATERÍA).
+SÁBADO 28, A PARTIR DE LAS
22.30, FOLCLORE TRADICIONAL
CON ANDREA BUSTAMANTE,
ACOMPAÑADA POR MARTÍN
LÓPEZ (GUITARRA Y VOZ),
MARCELO GÓMEZ (BAJO), WALLY
MORALES (BATERÍA) Y OSCAR
GOROSITO (GUITARRA BASE).
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY - 14:10 (Cast)16:20 (Cast) 18:30
(Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
SING ¡VEN Y CANTA! (3D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY-14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
ASSASIN ‘S CREED (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13
AÑOS)
HOY AL 25/01- 19:30 (Cast)
ASSASIN ‘S CREED (3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13
AÑOS)
HOY AL 25/01- 22:00 (Subt)
NIEVE NEGRA (2D):
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30
(Cast) 20:30 (Cast) 22:30 (Cast)
00:30 (Cast)
SING VEN Y CANTA (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)
HOY -15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
INVASIÓN ZOMBIE (2D):
TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)
HOY AL 25-01- 19:40 (Subt)
ALIADOS (2D):
ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13
años)
HOY AL 25/01- 22:10 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY - 14:10 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00
(Cast)
BELLEZA INESPERADA
(2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 25/01 - 22:20 (Subt)
PROGRAMACION SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 2D ATP
17:30 - 20:00 - 22:30
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 3D ATP
18:30 (TODOS LOS DIAS)
ASSASSINS CREED 2D APTA
13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
LA REENCARNACIÓN 2D
APTA 16AÑOS
22:50 (TODOS LOS DIAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
NIEVE NEGRA 2D APTA 16
AÑOS
20:50- (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:45
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP
17:50- (TODOS LOS DÍAS)