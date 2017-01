Apuntes sobre el debut de Andrés Chazarreta en Santiago

Hoy 22:00 - En los primeros meses de 1911, don Andrés Chazarreta insistió en la difusión por la imprenta y publica seis danzas sueltas; la zamba de Vargas —nueva edición- Mañana de mañanita, chacarera; El Gato (sin título particular); Flor del aire zamba; El Triunfo; El Escondido. En esos primeros meses de 1911 Chazarreta se puso a trabajar con ardor. Quiso presentar, como base del espectáculo, un gran conjunto de instrumentistas. Las dificultades no fueron mayores porque, desde algunos años atrás, Chazarreta está organizando y encabezando reducidos conjuntos orquestales para bailes de sociedad Chazarreta conocía ya casi todos los músicos más aptos y, a base del arpista ciego Domingo Aguirre, y de Baltasar Gallardo, también arpista y ciego, y con el concurso capital de Eusebio More, cantor y violinista, y de Segundo Juárez, formó un conjunto de diez o doce músicos que, por reemplazos o alternancia, llegaron a diez y siete, en total, durante las actuaciones de ese primer año de 1911. Había dos arpas, tres violines, un par de mandolines, tres guitarras, un cajoneador... Chazarreta ha sido consagrado de antemano y la moral de sus artistas es muy elevada. El hermoso y flamante Teatro 25 de Mayo abrirá sus puertas, y él imagina en el amplísimo escenario a la humilde doña Narcisa, al humilde cieguito Aguirre, al humilde Nachi, a todos los humildes del suburbio cantando y bailando chacareras y zambas. Pide por nota el teatro al Poder Ejecutivo de la provincia y comprueba que los augurios eran palabras y las facilidades pura ilusión, vano optimismo. El señor Gobernador le negó el teatro porque la compañía santiagueña no era digna de su ilustre sala. Para colmo — ¡qué duro golpe, con todo hecho!— los diarios publicaron la amarga negativa: “El Poder Ejecutivo de la Provincia no ha hecho lugar a la solicitud”... “manifestando que dicho coliseo está destinado para que actúen las compañías de primer orden solamente” —reprodujo en ese entonces EL LIBERAL. Se presenta la Compañía de Danzas El sábado 15 de julio de 1911 la tensión llega hasta los extremos de la angustia en el teatro “Pasatiempo del Águila”. Don Andrés Chazarreta está resuelto a lanzar su compañía de bailes criollos contra el desaire del señor Gobernador —que le negó el nuevo teatro— y desafiando los sombríos pronósticos del fracaso y la silbatina. Un diario ha dicho —repetimos— que “no hubo una sola opinión emitida con franqueza sobre su éxito”. Chazarreta le dijo al autor de estas líneas en 1935: “Algunos profesionales me aconsejaban que desistiera, porque el público me iba a silbar.” Si concurrían pocos y los pocos silbaban se produciría a un tiempo mismo el desastre artístico y el desastre económico. El abono a las tres funciones había dado incierto resultado. Ahora, sábado, la boletería estaba abierta desde la mañana. Chazarreta no pudo más y fue al teatro. ¡Gran Dios! No cree lo que ven sus ojos ni lo que oyen sus oídos. Palidece, se transfigura... Cada hora que pasa... Lo que dijo el diario El Siglo del día 17: “El sábado a medio día ya se podía ver claro, teniéndose en cuenta las numerosas localidades que hasta esa hora se habían vendido; pero aun los mismos que estaban al tanto de la venta de localidades, han experimentado una verdadera sorpresa a la hora de la función, viendo el teatro Totalmente lleno, así como suena, con T mayúscula, desde el paraíso hasta el último rincón de la platea, donde habían algunos espectadores parados por falta de asiento, que querían presenciar el debut a toda costa”. Por fin —término de tantos trabajos y de tantas desazones— a las 21.20 se levantó el telón del “Pasatiempo del Águila” y apareció la compañía en cuadro vivo. Los diez y seis bailarines en traje de carácter, formaban en parejas, algunas sentadas, en dos filas; atrás, de pie, la dilatada hilera de músicos. Al fondo, la escenografía a base de un rancho, la “troja” y el quimilí santiagueño, creación del pintor Luis Fraternalli. Apenas el telón asciende lo necesario para que se reconozca el cuadro se produce “una estruendosa manifestación de aplausos y vivas”. El entusiasmo había caldeado el ambiente a tal extremo, que se oyeron oleadas de aplausos aun antes del comienzo. El público quiso ver de nuevo el cuadro, pero ya se habían desorganizado adentro. Parece que se altera el plan y la velada se inicia con las películas que debían complementar los actos. Después empiezan el esperado programa. La orquesta toca la “Zamba de Vargas” y ejecuta la coreografía una pareja no identificada. “En la primera vuelta de baile, la pareja se notaba un tanto cohibida y dudosa del desempeño de su papel —dice el cronista de El Siglo—; pero las salvas de aplausos y palabras de aprobación que le tributó el público al terminar, hicieron que en la segunda vuelta “largara el rollo”... “El público aplaude y grita: ¡Bien! ¡Bien! ¡Repita! ¡Que repita! y siguen los aplausos hasta que otra pareja baila la misma zamba terminando cada vuelta en medio de delirantes manifestaciones de júbilo”. Hacemos notar que en la ciudad de Santiago del Estero, en 1911, la más elemental nomenclatura del baile criollo era casi desconocida. El cronista cree que no puede decir simplemente “la primera”, sino “La primera vuelta del baile”; y no “la segunda”, sino la “segunda vuelta”. El número siguiente fue la Firmeza. Entra el arpa, cantan y baila otra pareja “que arrancó también numerosos aplausos y palabras de aprobación. La sala está enteramente conquistada. Sigue Mañana de mañanita “una chacarera evocadora, ejecutada admirablemente por la orquesta, nos mostró dos parejas notables en ese baile que parece una muda exteriorización de todos los sentimientos, pensares y quereres del alma del paisano”... Y estas palabras inauguran la emocionada literatura del segundo período del tradicionalismo. Baldes de tinta correrán por esos cauces literarios. Una cuarta pareja ejecuta el Bailecito, “un número de baile verdaderamente novedoso, pues no es aventurado decir que entre todo el público no había cinco personas que lo conocieran” —dice el cronista—. Sí; ya lo hemos dicho: en el ambiente europeizado de las ciudades provinciales los bailes criollos —salvo tres o cuatro— son novedades. Ahora sale don Andrés Chazarreta a tocar el Miserere de II trovatore. Creemos que entre todas las cosas inadecuadas que pudieran habérsele ocurrido a cualquiera en tales circunstancias, ninguna tan disparatada como la elección de un trozo de ópera italiana. Pero Chazarreta hacía su política artística. Quería demostrar, primero, que era un hombre culto en música “clásica”, y segundo, que era un concertista. Además, pretendía agradar a una supuesta minoría de filarmónicos europeizantes y elevar el nivel de su espectáculo. En nuestra opinión, no acertó en ninguno de los casos. Los críticos de aquella noche lo trataron con benevolencia. EL LIBERAL dijo aquella vez que “gustaron los números de guitarra del empresario acompañado por don Alejandro Ledesma”. En cambio el cronista de El Siglo parece haber sido más sincero, si nos imaginamos una sala caldeada por el entusiasmo y por la aglomeración indisciplinada y ruidosa. Dice: “El número de guitarra a cargo del señor Chazarreta, no ha producido el efecto que se esparaba. El instrumento resultó malo y la ejecución deficiente, amén de que el amplio local no se prestaba para audiciones de una sola guitarra”. Después de la segunda sección de cinematógrafo, se ofrecieron El Sombrerito, La Media Caña y Los Aires, que “también gustaron muchísimo, siendo las parejas aplaudidas con entusiasmo delirante” (El Siglo). “El baile que más gustó, fue la Media Caña, por su originalidad”, (El Porvenir). Inicio de un sueño El “debut” se produjo el sábado 15 y la segunda función, el día domingo 16. Debido al descanso, la crítica resumió el lunes sus notas sobre ambas funciones, poco diferentes, por cierto. En esta función del lunes 16 se ejecutaron casi todas las danzas de la primera y, además, la Zamba Alegre. Otra vez el público llenó la sala y aplaudió con gran entusiasmo. EL LIBERAL del día 17 de 1911 publicó: “El suceso provocó dos llenos, dos enormes llenos, como no se ha visto nunca en el Pasatiempo del Águila”... Entre los diez y seis danzantes sobresalen “un criollo, ya maduro, de Atamisqui, que hace prodigios en el arte del zapateo, y una mantorne sesentona de Clodomira”... “Todos los bailes ejecutados”... “provocaron el encanto de la sala, que estallaba en cada baile en aplausos ruidosos.” El martes 18 de 1911 se dio el tercer y último recital y su plan fue el siguiente: PRIMERA PARTE: Biógrafo; Zamba de Vargas; Chacarera “La Centenario”, cantada; El Cuándo; Escondido; Gato en cuatro parejas. SEGUNDA PARTE: Orquesta; Marote; El Sombrerito; Malambo, mudanzas por el célebre zapateador santiagueño Antonio Salvatierra; Chacarera por la orquesta, El Palito; Media Caña. El teatro “El Pasatiempo del Águila” fue de nuevo concurrido y hubo algunas novedades: se bailó el Gato de cuatro parejas; se decidió que la orquesta tocara primero la música sin que bailaran y que repitiera para el baile; se anunció especialmente el célebre zapateador. Sobre las consecuencias de este malambista volveremos más adelante. El balance artístico En su tiempo y circunstancias el éxito artístico de la compañía de bailes criollos fue muy grande. La música tradicional, sumamente agradable; el conjunto orquestal, bien ajustado, rítmicamente exacto, gustó a todos por sí mismo. La coreografía pareció elemental y primitiva a muchos —incluso se negó a la serie de danzas valor suficiente para constituir un espectáculo— y entusiasmó a otros tantos, a los menos exigentes y a los menos distanciados espiritualmente. Los factores no estéticos —tradicionalismo, patriotismo, costumbrismo, añoranza— contribuyeron más o menos en todos los casos. La pura crítica general se encuentra entre las muchas líneas de la crónica y puede extractarse aquí. El Siglo del día 17 de 1911 se dijo: .. .”A nadie se le oculta que la inspiración del señor Chazarreta al organizar esta compañía ha tenido un éxito colosal, por lo que merece felicitaciones; pero debemos anotarle también deficiencias en la organización. Por más que se haya querido representar nuestras tradiciones, según las cuales es frecuente ver bailar en la campaña a personas de edad avanzada, en el escenario produce mal efecto la presencia de ancianos de verdad que puedan ser muy bien reemplazados por medio del arte. Las Compañías Teatrales son tanto más interesantes cuanto mayor sea la juventud, lozanía y belleza de sus componentes; y aquí tenemos elementos que reúnen todas estas condiciones y no debe prescindirse de ellos en detrimento de la fama de los santiagueños y del buen gusto artístico”. “El traje es otra cosa a la que el público le otorga mucha importancia.” “Está bien que se quiera representar una tradición —continúa El Siglo—, una costumbre que ya no existe. El personaje representativo lleva el traje característico de la época, de la costumbre, de la tradición; pero presentado con lucidez, con brillo, con lujo si se quiere, para no chocar con el adelanto estético del día en que vivimos”. “Se dirá tal vez que este debut ha sido un ensayo, una tentativa, una exploración. Perfectamente. Anotamos la excusa, haciendo constar que esta Compañía, presentada en la forma del debut, podrá despertar simpatía por el aspecto primitivo y sencillo de sus componentes; pero este será un sentimiento fugitivo, porque en el fondo de él no hay otra cosa que una tendencia del público a divertirse a costa del prójimo festejando la faz grotesca y ridícula de la caricatura”. “Las parejas de baile deben ser designadas también con sus nombres respectivos para que el público conozca a los artistas y sepa distinguirlos en su actuación”. “Salvadas éstas y otras deficiencias de detalle —concluye El Siglo— en la organización de la Compañía del señor Chazarreta, podemos augurarle éxitos importantes aquí y en donde quiera que trabaje”. Mucho más par - co, El Porvenir anotó lo siguiente:”El amplio local del «Pasatiempo del Águila», estaba repleto. Aparecido en los carteles el anuncio del debut, despertó la curiosidad pública, pues, si la danza criolla es conocida muy pocos la ejecutan correctamente y con la habilidad característica de nuestros paisanos que en el momento de la mudanza, saben caligrafiar el suelo con admirable compás, desgranando en los movimientos de su cuerpo, las sonrisas de una gracia exquisita”. De Santiago al país “La música criolla, llena de ternuras, ayes y languideces, tiene, pues, en nuestros paisanos, una fiel interpretación. Los elementos de la Compañía, vistieron a la manera antigua, y se desempeñaron debidamente”. El cronista añade que era simpático ver a los de chiripá quebrarse en movimientos; dice que notó “la presencia de señores de avanzada edad, quienes asistieron quizá, para evocar las remembranzas del pasado, de aquel entonces, cuando desleían sus alegrías juveniles, ya en las suaves notas de una zamba, ya en los agitados pasajes de una chacarera en cuarto, o cuando festejaban el sí de la joven adorada bajo una salva de triunfos”; afirma que el “baile que más gustó, fue la Media Caña, por su originalidad”, y opina sobre los músicos: “La orquesta estuvo feliz, ejecutando con buen gusto las diferentes piezas”. EL LIBERAL del día 17, comentó: “Todos los bailes ejecutados”... “provocaron el encanto de la sala, que estallaba en cada baile en aplausos ruidosos.” “Contribuía a acentuar el colorido de los bailes la buena orquesta dirigida por Chazarreta, de índole netamente criolla”. El día 19, añadió: “Además, la orquesta del señor Chazarreta, que es en su mayor parte de instrumentos de cuerdas, es un factor si se quiere superior al espectáculo criollo que se ofrece en las tablas”.