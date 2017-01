Hoy 22:51 - Muchas personas, tanto hombres como mujeres, necesitan controlar cada movimiento de su pareja. Necesitan saber dónde está, qué hace y a qué hora regresará. Suelen ingeniárselas para revisarle el celular y la computadora y están pendientes de las conversaciones que tiene, interpretando cualquier palabra sospechosa (en su mente, claro). Cualquier dato nuevo puede generarles dudas e impulsarlos a indagar, no solo el presente sino también el pasado de la persona que está a su lado, para ver qué pueden encontrar que confirme sus sospechas. Tal es la descripción de una persona celosa. Pero, ¿qué es lo que lleva a alguien a celar a otro de esa manera, como si fuera un objeto de su propiedad? El origen de los celos está en el miedo a perder algo. Los celos no tienen lugar solo en una relación de pareja, también en una amistad o cualquier otra relación afectiva. Aunque parezca increíble, hay padres que celan a sus hijos. En toda situación de celos intervienen tres personas: el que cela, el que es objeto de sus celos y (en su mente) viene a robarle y la persona que tiene miedo de perder. Casi todos los crímenes pasionales, tan comunes por estos días, están relacionados con los celos; como así también los casos de violencia de género. Quienes sufrieron maltrato físico o emocional en su niñez muy probablemente serán adultos que celen y necesiten controlar a los demás, por temor a perderlos. Es, en el fondo, una manera de liberar el dolor y la ira que tienen reprimida en su interior por lo que les tocó vivir. Los celos pueden ser altamente destructivos y provocar violencia de todo tipo, cuando la persona no puede controlarlos. Te invito a analizar cómo funciona el circuito de los celos: 1. Surge una amenaza. La persona cree que un tercero, real o imaginario, ha venido a quitarle lo que es de él o ella. 2. Comienza el control. El celoso controla, vigila, revisa, sigue, etc. Se convierte en una sombra para descubrir evidencia que confirme sus sospechas. Hará uso de lo que haga falta para controlar. 3. Aparecen las prohibiciones. Algunas mujeres piensan equivocadamente que el hecho de que sus parejas no les permitan hacer ciertas cosas es sinónimo de amor y cuidado. Nada más lejos de la realidad. El que ama confía. 4. El celoso pide perdón. Cuando el otro lo perdona, vuelve a la normalidad… hasta que aparece una nueva amenaza. 5. Tiene lugar la profecía autocumplida. El miedo a perder se cumple y, muchas veces, la persona celada se cansa y se va. Si no tenemos permiso en nuestro interior para tener, como resultado siempre tendremos temor de perder. Dicho permiso lo recibimos de nuestros padres, cuando nos transmiten la idea de que somos merecedores de recibir y disfrutar todo lo bueno que la vida nos ofrece. Cuando eso no ocurre, la persona genera un lazo con la gente, llamado apego, y proyecta cualidades que el otro no posee. Por eso, lo mejor que una persona celosa puede hacer es trabajar (y buscar ayuda si es necesario) para sanar su autoestima. Si tenés alguna inquietud, podés escribirme a Bernardoresponde@ gmail.com l