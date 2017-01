El puerto de Punta del Este, el lugar de las embarcaciones más lujosas

Hoy 23:55 - El puerto de Punta del Este se convirtió en una verdadera ciudad flotante esta temporada, con la gran cantidad de embarcaciones que arribaron para vivir el verano en la costa uruguaya. Desde la dirección del puerto comentaron a EL LIBERAL que es una de las mejores temporadas en años y que “hacía mucho tiempo que no se veía una situación como la que se está dando este verano”. Asimismo destacaron que “la demanda ha crecido mucho”. Al recorrer este lugar emblemático de Punta, se observa que aquí conviven grandes yates con barcos pesqueros. Sin dudas, llama poderosamente la atención, las embarcaciones lujosas que reposan en las aguas y la visita de cruceros, que traen una gran cantidad de turistas. Por aquí la gente camina relajadamente, disfruta del paisaje y se toma fotos con los yates de empresarios de todo el mundo, que eligen la costa esteña para vacacionar. Por lo ostentosas y novedosas embarcaciones el puerto se transforma en un rincón imposible de dejar de visitar. Es el rincon favorito de quienes desean alejarse del tumulto de las playas y amanecer tranquilo. La vida en las embarcaciones permite interactuar con los navegantes de los más de 500 barcos amarrados y disfrutar del sonido del mar. Temporada 2017 En un paseo que hizo EL LIBERAL por este lugar, pudo saber que de las 543 amarras que hay, el 92% ya estaban ocupadas en los primeros días de enero, pero con la llegada de la regata del Atlántico Sur 2017 -que terminó ayer con más de 70 embarcaciones- se llegó al 100% de ocupación. Desde el puerto también mencionaron que “la cantidad de embarcaciones aumentó 15% con respecto a la temporada anterior”. En este sentido se subrayó que los argentinos son los extranjeros que más vienen a la ciudad con sus yates, barcos y lanchas. Alrededor del 50% de las embarcaciones que están amarradas les pertenece. Pero la diferencia en esta temporada es que no realizaron las reservas con anticipación, como solían hacer años atrás. “Esta vez se tiraron a venir y a amarrar por orden de llegada, ya que en ese caso pueden quedarse los días que quieran”, explicaron los portuarios haciendo alusión a que si se reserva con anticipación, deben pagar como mínimo 60 días. Esto provocó que desde mediados de noviembre y durante todo diciembre llegaran al puerto entre 20 y 30 barcos por día. Además del 50% de argentinos, un 45% de los barcos amarrados pertenecen a uruguayos y el restante 5% a turistas de fuera de la región. Costos En cuanto a los costos, se supo que los valores van de los US$ 10 mil por un gomón, hasta embarcaciones que superan los US$ 3 millones. Aunque también hay barcos que cuestan más de US$ 30 millones, como el Escapade que llegó a fines de diciembre a Punta del Este y se quedó hasta el 10 de enero. Este barco es de una familia suiza y venía desde el Caribe para anclarse esta temporada en Punta. Cabe destacar que las tarifas que los propietarios de los buques deben pagar en el puerto varía de acuerdo a los tamaños. En temporada alta, amarrar en la marina por día cuesta $ 291,50 por metro de eslora. Por lo que un barco promedio, que suele ser de 14 metros y medio de largo, paga $ 4.226 por día, unos US$ 145. Este año hay embarcaciones que por sus dimensiones han tenido que pagar hasta US$ 1.500 por jornada. En tanto los barcos amarrados a las boyas que están a varios metros del muelle pagan una tarifa más económica de $145 por metro de eslora por día. La estadía en guardería para embarcaciones de hasta 7 metros de largo sale $ 698, y las motos y tráilers pagan $ 466 por día.