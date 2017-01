Fotos Un Boca muy sólido derrotó a Estudiantes en Mar del Plata

22/01/2017 -

Boca Juniors tuvo un muy buen estreno en el fútbol del verano, tras derrotar claramente a Estudiantes de La Plata por 2 a 0, en un cotejo que se disputó anoche en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Lucas Diarte (ex Central Córdoba), marcó en contra el primer gol para el equipo de Guillermo, tras una enorme jugada de Ricardo Centurión. Walter Bou, amplió diferencias. El Xeneize no extrañó a Tévez y en el primer tiempo comenzó a vulnerar a un rival que presentó varios jugadores alternativos. El primer pantallazo de Boca sin Tévez fue más que satisfactorio. Un equipo equilibrado, compacto. Armónico. Fernando Gago fue quien se cargó sin problemas el peso de la formación. A los 13 minutos, ya estaba al frente del marcador gracias a una guapeada por el centro de Ricardo Centurión que entre la habilidad y la fortuna quedó mano a mano con Mariano Andújar. Lucas Diarte quiso quitársela desde atrás, pero con tan mala fortuna que terminó marcando en su propio arco. El segundo tanto llegó un buen rato más tarde con una jugada de libreta, que salió a la perfección: Pablo Pérez abrió con Nazareno Solís, quien puso un preciso centro a la cabeza de Walter Bou. El ex Gimnasia de La Plata impactó cruzado el balón y venció el arquero rival. En la etapa complementaria, Boca pudo llegar al gol antes de los diez minutos, ante un rival que jugaba con la necesidad de encontrar rápido el descuento. A los 22 minutos del segundo tiempo, para colmo, el Pincha se quedó con uno menos por la expulsión de Umeres, por doble amonestación. A partir de allí, el equipo de Vivas se resignó a atacar y Boca dominó a gusto y placer la pelota y hasta pudo haber ampliado diferencias. El Xeneize tuvo un muy buen comienzo de año en "La Feliz" y ante un rival siempre complicado.