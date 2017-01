Viviana Fein: "La Junta Médica dijo que Nisman murió 24 horas antes de la autopsia"

Fotos CASO. Viviana Fein recordó el informe que había sostenido la junta médica sobre la muerte de Alberto Nisman.

22/01/2017 -

La ex fiscal Viviana Fein, quien tuvo a su cargo la causa por la muerte de Alberto Nisman los primeros once meses del expediente, defendió su actuación y se refirió a las nuevas sospechas que sugieren que el fallecido funcionario judicial perdió la vida un día antes de ser encontrado.

Es decir que no murió el domingo 18 de enero de 2015, sino el sábado 17, tal como sostuvieron en un primer momento desde la querella.

En ese sentido, Fein aseguró que la Junta Médica estableció ‘categóricamente’ que la data de muerte era de 24 horas antes del horario de la autopsia, llevada a cabo el lunes 19 a las 8 de la mañana.

Para argumentar su posición, Fein recurrió a lo asentado en el expediente.

‘Hasta que me retiré de la investigación y la causa estuvo bajo la órbita de la doctora (Fabiana) Palmaghini y la intervención mía, se estableció por la Junta Medica de manera categórica que la data de muerte desde el momento de la autopsia -8 de la mañana del día lunes- fueron 24 horas antes. Puede ser en más uno o dos horas o en menos una o dos horas’, explicó la ex fiscal de la causa.

Los estudios médicos

Asimismo, recordó que los médicos de la querella, Osvaldo Raffo y Julio Ravioli, habían sostenido inicialmente que la data de muerte era 36 horas antes. Esto supone que el hecho ocurrió el sábado a las 8 de la noche. Al respecto, dijo que ambos profesionales no fueron contundentes en su dictamen final y que terminaron dando su opinión por separado.

‘Es mucha diferencia y realmente no entendía en ese momento porque no soy médica y debo ajustarme al rigor científico de quienes deben dar sus lineamientos. La junta médica fue muy rica. En las deliberaciones, de las que participé, se determinó que Raffo y Ravioli en algunas aspectos habían dicho que en realidad no habían transcurrido las 36 horas. Terminaron presentando por separado una opinión diciendo que en base a ciertas circunstancias, establecían que la data de muerte era entre las 24 y las 36 horas antes de la autopsia’, señaló Fein.