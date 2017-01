Milagro Sala acumula 8 denuncias en la Justicia

22/01/2017 -

En plena feria judicial, salió a la luz una investigación contra Milagro Sala y la Túpac Amaru por lavado -por la que se secuestraron recientemente autos-, a la vez que tomó impulso otra denuncia por defraudación al Estado estimada en $ 60 millones.

Sala acarrea otras seis denuncias pendientes de avances en la Justicia.

La más grande, todavía en etapa de investigación, es la llamada Megacausa, que averigua un desfalco por $ 700 millones relacionado a la construcción de viviendas sociales.

Según la denuncia hay 1.800 casas que figuran terminadas pero no se hicieron y 500 por la mitad. Está imputado el ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, y el ex secretario de Obras Públicas nacional, José López, entre otros.

Sala esta acusada de ser autora intelectual de tentativa de homicidio y encubrimiento. Un cooperativista, declaró que la líder de la Túpac lo mandó a él y a otro hombre a matar al barra "Beto" Cardozo en 2007.