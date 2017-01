Fotos El embalse Río Hondo, una excelente opción para vivir a pleno el ver ano en Las Ter mas de Río Hondo

22/01/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) El embalse Río Hondo, se ha transformado en los últimos años en una de las mejores opciones para vivir y disfrutar un verano a pleno en esta parte del país. Mientras la mayoría de la gente en este tiempo viajó a disfrutar sus vacaciones en destinos turísticos especialmente de la Costa argentina y de los países vecinos como Brasil y Uruguay, un segmento turistas de la región como de otras provincias elige el lago de Río Hondo conformado por 33 mil hectáreas y dueño de un microclima que permite que los visitantes puedan disfrutar de sus paisajes con 5 y 6 grados menos de temperatura. Además, los amantes de los deportes náuticos encuentran en este inmenso espejo de agua, un escenario ideal para las distintas disciplinas acuáticas. La recuperación de la vida normal de las aguas del embalse, tras una larga lucha judicial contra la industria tucumana contaminante, sumado también al monitoreo para garantizar la fauna ictícola del espejo del frontal, se potenció con el crecimiento de las actividades náuticas con la presencia del Club Náutico Santiago del Estero, institución que cumplió en noviembre del año pasado medio siglo de vida. Hoy, miles de personas disfrutan del lago durante la época estival ya que encuentran en este enorme espacio de agua un lugar no solo para refrescarse del calor de las altas temperaturas sino para desarrollar actividades de pesca y variados deportes náuticos. Así es como diariamente puede observarse la práctica deportiva en las aguas del embalse Río Hondo. Discipl inas El Club Náutico Santiago del Estero, brinda cursos para la gente que desea realizar deportes náuticos, durante el año cuenta con la escuela de para veleros iniciados como es la categoría Optimist que son veleros chicos, en esta categoría se enseñan a chicos hasta 15 años; luego está el pampero (que la embarcación escuela en el país) para jóvenes mayores de 15 años, una flota importante que está participando y compitiendo con una gran cantidad de gente; también están la Snipe y los cabinados que son barcos más grandes (tienen distintas medida de eslora y de acuerdo con la profundidad el calado se mueve; una actividad que creció mucho es el esquí acuático, los entusiastas se movilizan en una tabla un una vela, también existen embarcaciones para realizar canotajes y travesías como los kayaks. Miembros de la comisión directiva del Club Náutico informaron que el lago recibe cientos de lanchas y embarcaciones, y que los propietarios lo utilizan para la pesca, para el esquí acuático. Para remarcar, todas la embarcaciones tienen la supervisión de la documentación de Prefectura Naval Argentina que cuenta con su base done funcionaba antes el edificio de la Policía Lacustre. En diálogo con el vicepresidente del club, Pablo Villarreal, expresó: "Desde la institución venimos trabajando en la actualizando que nos permitió poder incorporar en nuevos deportes náuticos que posibilitaron la llegada de amantes de estos deportes y que elevaron la calidad de turistas que no llegan solo en el verano sino durante todo el año teniendo en cuenta que se organizan competencias de carácter regional y nacional". En otro pasaje del diálogo amplió: "Las Termas es privilegiada de contar con un espectacular lago de 33 mil hectáreas con una importante riqueza ictícola (dorados, bogas, sábalos, tararira), tuvimos jornadas extraordinarias con la realización del Concurso Nacional de la Pesca del Dorado que dejó de organizarse hace quince años por la problemática de la contaminación que gracias a las denuncias de las autoridades del gobierno provincial acompañado por la comunidad de Las Termas en especial con varias movidas de estudiantes, la misma disminuyó en forma progresiva en los últimos años con controles permanente de las autoridades de los órganos de aplicación de Santiago y en esa lucha el Club Náutico se presentó como querellante contra las industrias contaminantes". El auge que se viene generando por los deportes náuticos en el embalse y en especial cuando se producen competencias náuticas que son la organización del Club Náutico Santiago del Estero movilizó a que se acerquen al lago turistas no solo de Santiago y Tucumán que son los principales socios de la institución a ellos le siguen turistas de Jujuy, Salta, Catamarca y Buenos Aires algunos son socios que tienen una activa participación en cursos náuticos. Además de los cursos de Optimist -en el caso de los iniciados es de $ 800- que son para los niños de embarcaciones menores, la institución organiza cursos superiores para navegantes los que son avalados por Prefectura Naval Argentina. En el norte argentino, el Club Náutico es la única institución náutica que está ligada a la Federación Argentina de Yachting y todos los nautas que ingresan a las aguas del embalse están regulados por la institución naval argentina