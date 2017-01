Brindaron más detalles de las nuevas semipeatonales que se construirán en el centro de la ciudad Capital

Fotos INICIATIVA. No se perjudicará la actividad comercial de la zona.

22/01/2017 -

En el marco de las obras de mejoramiento de la imagen urbana que lleva adelante el intendente Hugo Infante, el municipio capitalino anunció el pronto inicio de la obra de reducción del ancho de la calzada de las calles Independencia y 24 de septiembre, entre Avellaneda y 9 de Julio.

La obra, que tiene como objetivo mejorar el tránsito y la seguridad de conductores y peatones en el microcentro, fue detallada por la subsecretaria de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de la Capital, Nilda de Mishima, junto con los arquitectos Jorge Vila y Rodrigo Correa, quienes brindaron detalles de las dos nuevas semipeatonales que se construirán en el centro de la ciudad.

En este sentido, Mishima indicó que "al igual que en la plaza Libertad, la idea general del proyecto es nivelar las calles con las veredas, así como también mantener el diseño del piso y del equipamiento urbano (volados, cestos, luminaria, árboles, etc.) que se utilizó allí".

Así, especificó que "las calles pasarán a tener un ancho de cinco metros, lo que obligará a los conductores a circular lentamente y, de esa manera, los peatones tendrán más espacio para transitar de forma cómoda y segura. Además, estará prohibido estacionar en la zona", agregó.

Árboles en el centro

La subsecretaria de Planeamiento y Desarrollo Urbano destacó que teniendo en cuenta la poca presencia de espacio verde en el centro de la ciudad, "procederemos a arbolar estas nuevas semipeatonales, con el propósito fundamental de mitigar las altas temperaturas", aseguró.

La obra, que implica una inversión de $9 millones que se solventan con fondos propios, contribuirá a expandir el área comercial y desconcentrar la actividad en el microcentro de la ciudad, que es una de las premisas de la gestión del actual jefe comunal.

Además, Mishima aseguró que no se perjudicará la actividad comercial de la zona. "La obra se planificó de manera tal que, durante su ejecución, no se deje a ningún comercio sin acceso directo, por lo que éstos no sufrirán grandes pérdidas ni se verán impedidos de realizar su actividad mercantil", resaltó.

En tanto, sostuvo que "sólo faltan concretar unos trámites relativamente simples para dar inicio a las obras, por lo que en las próximas semanas estaremos en condiciones de anunciar oficialmente el inicio de las mismas", finalizó la funcionaria municipal.