Ducati Team presentó a su piloto estrella: Jorge Lorenzo

Fotos LA FÓRMULA. Ducati presentó a Jorge Lorenzo (der.), quien tendrá como compañero al italiano Andrea Dovizioso.

22/01/2017 -

Ayer, en la presentación oficial del Ducati Team 2017, Jorge Lorenzo lució los colores rojos de Ducati por primera vez y habló abiertamente sobre sus sentimientos y objetivos para una temporada que está a punto de comenzar: "Estoy muy contento y muy ilusionado de subirme de nuevo a la moto. Ha pasado mucho tiempo desde el test de Valencia y ya casi ni me acuerdo de las sensaciones que tuve al manillar de la moto. Ya cuento los días que quedan para el test oficial de Sepang".

El piloto mallorquín lució una sonrisa a lo largo del acto de presentación y comparó las sensaciones de cuando debutaba en la categoría reina: "Cuando llegué al MotoGP eso era lo máximo y lo hice llegando a un gran equipo. Pero firmar por Ducati es algo especial, este equipo es como una familia, todo es muy pasional y hay una diferencia clara: los trabajadores de esta fábrica son apasionados de las motos y de los motores y son como una familia. Ellos te transmiten esta pasión y eso te da mucha energía para dar lo mejor de ti mismo, es un impulso extra".

Recordando los dos días de test en Valencia y sus sensaciones al manejar la Desmosedici, Lorenzo recordó: "Fue un gran shock, sobre todo antes de subir a la moto, al ver el garaje todo rojo, con gente distinta y patrocinadores distintos. Fue un impacto grande para mí, aunque poco a poco me acostumbré. Al subir a la moto también sentí un gran impacto porque hay muchas diferencias respecto a mi anterior moto. Pero vi que había muchos puntos positivos y algunos aspectos que tenemos que mejorar".

Sobre si su adaptación a la GP17 será rápida, Lorenzo comentó: "En su día yo me adapté muy bien a la Yamaha desde el primer momento, fue una conexión buena desde el principio. La Ducati es diferente, aunque la gente pensaba que me encontraría una moto nerviosa y poco manejable, pero la verdad es que va bien, me sentí cómodo y el paso por curvas fue positivo".

Sobre sus principales rivales destacó a Maverick Viñales, que ocupó su puesto en Yamaha: "Yo no he dejado nada hecho a nadie. Cada uno hace su trabajo y todos trabajamos para uno mismo. Ni Rossi me dejó nada a mí ni yo le he dejado la moto a punto a Maverick. Los resultados del test de Valencia estuvieron a la vista de todos, y él fue primero los dos días. Tiene talento, ambición y ganas. Junto a Marc Márquez y Valentino Rossi es uno de los favoritos".

En Ducati no se esconden, piensan que la moto está preparada y que han fichado al hombre para ganar el título: "Si fuera tan fácil no tendríamos ni que correr. Competimos contra dos gigantes con grandes pilotos, pero es cierto que si miramos el historial de los últimos tres años vemos que Ducati mejora cada temporada así que la lógica dice que este año debemos ser mejores".