"Hay que respetar la decisión de Carlitos"

Fotos CONSEJOS. Ibarra destinó gran parte de su clínica a cómo tratar y convivir con el deportista que recién se inicia en alguna de las diferentes disciplinas.

22/01/2017 -

Dando inicio al programa Ciclo de Conferencias, impulsado por la Secretaría de Deportes de la Provincia, el ex futbolista de Boca Juniors, Hugo Benjamín Ibarra estuvo de visita ayer en nuestra provincia, donde brindó una charla destinada a actuales deportistas, entrenadores de fútbol y público en general.

En la misma, Ibarra abordó otros importantes temas como la actualidad de Boca Juniors, la salida de Carlos Tévez y resumen de lo que fue su carrera como futbolista.

El primero en tomar palabra en un concurrido salón Ramón Carrillo del Polideportivo Provincial, fue el subsecretario de Deportes, Carlos Dapello, quien agradeció a los medios de comunicación presentes y al propio Ibarra por haber aceptado gentilmente la invitación.

"Para ser deportista de alto rendimiento es un largo camino el que hay que recorrer", comenzó diciendo el ex lateral derecho de Boca Juniors.

"Para todo chico que se inicia en una disciplina, tiene que saber que cada paso es más importante que el anterior. Primero hay que soñar y pensar que algún día pueden estar en el lugar de la persona que admiran y luego lograrlo como mucho trabajo, sacrificio y entrega en el día a día" añadió Ibarra a modo de recomendación hacía los deportistas presentes en la charla.

Luego, aconsejó a los tutores, añadiendo que el acompañamiento y apoyo son pilares fundamentales en el crecimiento deportivo. "Es muy importante el apoyo de los mayores para aconsejarlos y guiarlos, además de cuidarlos en algún momento difícil, al que nadie está exento. En lo personal, mi camino fue complicado, pero el amor que tengo por el fútbol, me llevoóa jugar y culminar mi carrera en el club del que soy hincha. Si no hay amor, todo es complicado".

"Los tutores deben acompañar, no pensando en que algún día pueden ser profesionales. Nunca pensé en que podía llegar a Boca o a la selección. Siempre jugué con pasión y amor por lo que hacía", completó.

Seguidamente, el jugador nacido en la provincia de Formosa, hizo un párrafo aparte en el tema de cómo la fama influye en los deportistas recién salidos, a los que alertó tomar ese tema con calma.

"La fama es mala. Un día son todas luces y cámaras, y gente que te saluda por todas partes. Pero todo eso es desequilibrio. Se debe saber que todo eso es efímero, se esfuma muy rápido y después lo único que queda es la persona. Hay que tratar que los jóvenes tengan los pies sobre la tierra", recomendó.

La actualidad de Boca

Hugo Ibarra, nacido deportivamente en Colón de Santa Fe, disputó más de 300 partidos oficiales con la camiseta de Boca, en tres diferentes etapas, donde consiguió 15 títulos entre torneos locales y copas internacionales. Por ello su palabra es autorizada al momento de referirse a la actualidad del "Xeineze".

"Del presente de Boca, puedo decir que terminamos bien el semestre y ojalá se pueda sostener para ganar el campeonato con Guillermo al mando. El Melli demostró ser un buen entrenador y creo que tiene la personalidad suficiente para lograr el torneo", opinó el "Negro".

La salida de Tévez

Uno de los temas que no se podía dejar pasar, por la importancia de la notici, por el revuelo que causó, fue la sorpresiva salida de Carlos Tévez al fútbol chino. "Todos los hinchas queríamos que Carlitos siga en el club. A veces las decisiones están primeras y nosotros debemos respetarlo. He sido jugador y siempre pedimos que se nos respete en las decisiones. Ojalá el equipo no sienta su ausencia, aunque es complicado, pero en el plantel hay buenos jugadores. Será un gran desafío ver como reacciona el grupo".

También se hizo un tiempo para recordar la disputa de los clásicos ante River Plate.

En lo personal recuerdo todos los clásicos. Es algo tan lindo de jugarlo. El que más me quedó fue el que disputamos en la Bombonera, por Copa Libertadores. Debíamos revertir un resultado adverso y pudimos ganar ante nuestra gente y dejar a River fuera de competencia", recordó.

Desde hace un tiempo hasta la actualidad, se mencionó que muchos equipos le perdieron el respeto a Boca y todo apuntó a la pérdida de la famosa mística xeneize.

El "Negro", cree que eso es algo que se logra en el vestuario.

"La mística es lo que se logra en un vestuario. Hay que formar mentes ganadoras, de jugadores luchadores. Las generaciones han cambiado y debemos adaptarnos a la realidad. Nos guste o no, es lo que tenemos. Es la tarea del entrenador y de los dirigentes, recuperar todo eso y ojalá sea rápido".

Ibarra brindó un diagnostico sobre la escasez de marcadores laterales con proyección al ataque y dijo que todavía es una cuestión pendiente. Además felicitó el desempeño que esta cumpliendo el bandeño José Luis Gómez en Lanús.

"Hay que felicitar a José Gómez. Está abriendo su camino en primera división, en silencio pero con con grandes actuaciones", remarcó.

"Es una cuenta pendiente sacar buenos jugadores en esa posición y lo sufrimos los clubes y la selección. El fútbol va cambiando y con ello hasta se cambia la manera de atacar", finalizó Ibarra.