Mauricio Suárez ganó el abierto "Nicandro Rafael" del Nodo Tecnológico

Fotos TORNEO. Participaron en este festival ajedrecístico más de 80 jugadores de 9 provincias argentinas y de Venezuela.

22/01/2017 -

En el marco de las Semifinales Argentinas Amateur Sub 2000 y Sub 2300 se desarrolló este importante torneo en recordación de Nicandro Rafael, ex jugador y dirigente santiagueño. Un gran triunfo logró en este 5º Abierto el candidato a Maestro, Mauricio Josué Suárez de 14 años, de Las Termas de Río Hondo, ex subcampeón argentino y sudamericano infantil que finalizó invicto con 5 puntos sobre 6 posibles.

"Mauri", ya ha dejado de ser una promesa y a partir de la próxima lista de ELO Internacional será el ajedrecista número 1 de la provincia de Santiago, con 2023 puntos. Se impuso ante Ignacio Prado (otro joven santiagueño de Loreto, que ganó la competencia individual de los Juegos Nacionales Evita 2016), al venezolano Martín Zamora, al santiagueño Mateo Martin y al tucumano Luis José Lucio Rodríguez y logrando dos tablas, ante el rosarino Facundo Cuello y en la última ronda contra Iván Zaidman (Santiago).

El segundo lugar con 4,5 fue empatado por cuatro ajedrecistas: Luis José Rodríguez (Tucumán), Martín Zamora (Venezuela), Gabriel Onocko (Las Breñas Chaco) y el Ingeniero Mateo Martín, de 70 años, una gloria viviente del ajedrez santiagueño. Con 4 puntos finalizaron los jóvenes Iván Zaidman y Facundo Soria Milet (Santiago del Estero) y el campeón argentino Sub 2000, Juan Marsón (San Francisco, Córdoba).

Con 3,5: Gastón Zaidman (Santiago del Estero), Carlos Tomás (San Pedro de Jujuy), Tomás Encizo y Arnaldo Sosa (ambos de Resistencia), Daniel Picco (Santiago) y Jorge Santucho (Las Termas de Río Hondo), entre 34 participantes.

Lograron la clasificación para la Final Argentina Amateur Sub 2300: Luis José Rodríguez (Circ. de Ajedrez Dos Torres de Monteros), Daniel Picco (Circ. de Ajedrez de La Banda) y Jorge Santucho (Club de Ajedrez Caballo Blanco de Las Termas).

Para la Final Argentina Amateur Sub 2000, se clasificaron: Mauricio Suárez (Club Caballo Blanco), Gabriel Onocko (Fed. Chaqueña), Mateo Martín, Iván Zaidman y Facundo Soria Milet (los 3 del Círculo de Ajedrez de La Banda), Juan Miguel Marsón (AAPC), Gastón Zaidman (Circ. La Banda), Carlos Tomas (Club Rey Blanco de Jujuy), Carlos Moreno (Fed. Chubutense), Tomás Encizo y Arnaldo Javier Sosa (Fed. Chaqueña de Ajedrez).