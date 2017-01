Recomendaciones de viaje para sus ojos

22/01/2017 -

Las emergencias oftalmológicas pueden ser aterradoras, y más aún cuando se está lejos de casa y no sabe dónde buscar ayuda. La pérdida de visión y dolor en los ojos puede hacer que conocer una nueva ciudad sea difícil y peor aún, si no se trata adecuadamente, puede conducir a problemas de visión permanentes. Estos son los siete cuidados de ojos saludables y no saludables a seguir mientras está de viaje este verano. -Lleve siempre gafas o lentes de repuesto: si usted usa gafas, llevar dos pares de lentes en cada viaje. "Cuando tenía 14 años, mis gafas cayeron y se hundieron hasta el fondo del mar ya que estaba buscando a los peces" dice un paciente. Para evitar este tipo de contratiempos, si usted usa lentes de contactos, debe llevar un par extra además de sus gafas. No espere a ver a un oftalmólogo. Aunque puede ser tentador, no espere hasta que llegue a casa para consultar a un oftalmólogo. El tratamiento inmediato de los problemas pequeños es urgente. Si usted tiene un problema ocular acuda inmediatamente a un oculista. -Prepárese para los ojos secos: recuerde que los ojos de todos se secan en los aviones. Evite los lentes de contacto si va a dormir por varias horas o lleve gotas para lubricar los ojos. -Use agua para limpiar los contactos: siempre que viaje, lleve su estuche de lentes de contacto en su equipaje de mano, y dos botellas de solución para lentes de contacto. Si se abre y derrama, usted tiene una botella de repuesto. Si sus ojos se sientan incómodos, lave sus lentes de contacto y póngalos en una solución estéril de lentes de contacto recetados. Nunca debe almacenar los lentes de contactos en el agua - agua no estéril- y, en algunos países, incluso puede tener bacterias que pueden causar infecciones graves en los ojos. -Abastecerse de gotas oftálmicas recetadas: Si tiene prescripción de usar gotas para los ojos, asegúrese de llevar los frascos sin abrir adicionales con usted. Si necesita gotas para los ojos o para las alergias, el glaucoma o el ojo seco, asegúrese de llevar en su equipaje la cantidad necesaria para no tener que buscar recetas en otras provincias o países extranjeros. -Reaccione ante la menor duda, síntoma o malestar: el hecho de que no es doloroso no quiere decir que no sea grave. Los síntomas son signos de un desprendimiento de retina, afortunadamente, siguió mi consejo para ver a un oftalmólogo en su lugar de veraneo y su desprendimiento de retina se trató inmediatamente, evitando males mayores. -Haga caso de cambios en la visión: hay síntomas de cambios de la visión que pueden indicar otros problemas de salud. Cuando viajamos, cambiamos nuestros hábitos de comer y beber. La visión borrosa puede indicar una crisis hipertensiva, un derrame cerebral o estar fuera de control de la diabetes.