La santiagueña Natalí Jugo eligió Córdoba para hacer temporada

22/01/2017 -

Los sábados de enero y febrero, en Carlos Paz, serán de Natalí Jugo, la cantante santiagueña de la movida tropical que hace temporada en esta ciudad cordobesa, además de presentaciones en Cosquín. "A pesar de que tengo trabajo en Santiago del Estero, he decidido abrirme nuevos horizontes en provincias como Córdoba, donde me va muy bien, y próximamente en Buenos Aires", contó Natalí a EL LIBERAL. La intérprete dijo sentirse "muy feliz de que el público cordobés me abra las puertas. Es más, comencé trabajando con una representante de Córdoba y tengo el placer de compartir escenarios con grandes artistas del cuarteto. Es un gran honor poder desarrollar mi carrera en una provincia como la de Córdoba". Contó que en Carlos Paz estará en una peña que también se realiza en Córdoba capital. Además, Jugo adelantó que estará en "importantes peñas de Cosquín durante el Festival Nacional de Folclore de Cosquín". Destacó que formará parte del Movimiento Música de Mujeres en un stand del Festival de La Salamanca, donde promocionará su CD "y toda mi música haciendo visible mi trabajo".