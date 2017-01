Fotos La madre de Brian Aguinaco habló tras su reunión con Macri.

22/01/2017 -

El pasado viernes, Mauricio Macri recibió en la Quinta de Olivos a Eliana y Fernando, padres de Brian Aguinaco, quien murió de un disparo luego de agonizar en el hospital, el 24 de diciembre último.

Tras su visita, la madre del menor dialogó con los medios e hizo referencia a la decisión del juez Enrique Velázquez, quien liberó al presunto asesino de Brian por ser menor de edad.

"El presidente me dijo que el juez podría haber tomado recaudos para retener al menor" comentó la mujer a lo que agregó, "no me voy a quedar quieta con el tema del juez".

La familia Aguinaco, planea radicar una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez de Menores Nº7 (Velázquez) porque el 10 de enero decidió dejar libre al menor, de 15 años, y enviarlo a su país de origen (Perú), para que quedara al cuidado de sus abuelos.

"Le voy a hacer una denuncia también porque está diciendo que hay un asesino y está suelto. Me lo dijo con otras palabras pero me lo dijo", sostuvo la madre de Brian.

Con respecto a su entrevista con el presidente, la mujer dijo que Macri le aseguró que presentará el proyecto para bajar la edad de imputabilidad pero que no cree que el Congreso lo apruebe: "Él va a sacar el tema de la ley pero no le van a dar los votos porque hay diputados y senadores que son de otro partido político y, para hacerle la contra, no le van a votar el proyecto" afirmó.

Los padres de Brian y familiares de otros casos en donde están acusados menores, se movilizarán el próximo miércoles al Congreso para pedir la sanción de la ley que modifique el régimen penal juvenil, que establece que los menores pueden ser penalizados a partir de los 16 años.