Fotos La web de la Casa Blanca, ya no cuenta con versión en español tras la asunción de Donald Trump como presidente.

22/01/2017 -

La versión en español de la página web de la Casa Blanca, desapareció de Internet tras la asunción del polémico nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Sorry, the page you're looking for can't be found (Disculpas, la página que estás buscando no puede encontrarse)", es el mensaje que aparece frente a los usuarios que intentan acceder al dominio www.whitehouse.gov/espanol.

La versión en español de esa página web se abrió por primera vez en los meses posteriores a la llegada al poder del ex presidente Barack Obama y hasta días antes del traspaso de mando tenía un blog dedicado a temas de interés de la comunidad hispana.

La nueva Administración Trump, que no tiene latinos en su gabinete, ordenó también la clausura de otros instrumentos de comunicación en español como la cuenta @LaCasaBlanca que tenía en Twitter o su página de Facebook.

Además, con la llegada del nuevo mandatario todavía no nombraron a un nuevo responsable de prensa para medios hispanos, un cargo que ocupaba hasta la fecha Gabriela Chojkier.

Días antes de su investidura el pasado viernes, Trump terminó de anunciar los nombres de todos los integrantes de su gabinete, la mayoría de los cuales aún deben ser confirmados por el Senado y entre los que no hay ningún latino.

Ya durante la campaña electoral, el magnate neoyorquino protagonizó varios momentos polémicos por sus críticas al uso del español en Estados Unidos, en un país donde más de 55 millones de personas hablan ese idioma.

En septiembre de 2015, Trump aprovechó un acto celebrado en Miami para criticar al ex gobernador de Florida Jeb Bush, al afirmar que le gustaba el político republicano pero que debería "dar ejemplo y hablar en inglés mientras está en Estados Unidos", de acuerdo a lo informado por la agencia de noticias EFE.