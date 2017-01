Evangelio según San Marcos 3,22-30.

Hoy 22:03 -

Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: “Está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del Príncipe de los Demonios”.

Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: “¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir. Y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres: todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón jamás: es culpable de pecado para siempre”.

Jesús dijo esto porque ellos decían: “Está poseído por un espíritu impuro”.

Comentario

Reconoce: “En ti ha surgido un nuevo rey, un rey de Egipto”. Es él quien te requisa para sus trabajos, te obliga a fabricar ladrillos y mortero. Es él quien te impone capataces y vigilantes, el que te empuja a través del látigo y de la vara a trabajos de tierra, te fuerza a construirle ciudades. Es él el quien te incita a recorrer el mundo, a remover tierras y mares para satisfacer tus codicias. Este rey de Egipto sabe que la guerra es inminente. Presiente la venida de ‘aquel que puede despojar sus principados y potestades, triunfar sobre ellas con audacia y clavarlas en el madero de la cruz”; siente ya próxima la hora de la destrucción de su pueblo. Por eso declara: “¡El pueblo de Israel es más fuerte que nosotros!” ¡Que pueda decir lo mismo refiriéndose a nosotros y nos sintamos más poderosos que él! ¿Cómo lo sentirá? Si no acojo los malos pensamientos y los deseos perversos que él me inspira; si rechazo “sus flechas incendiarias con la armadura de la fe”; si cada vez que hace alguna insinuación a mi alma, acordándome de Cristo mi Señor, le digo: “Vete, Satanás, porque está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él sólo servirás”. Porque el Señor Jesús viene, para someter a los “principados, dominaciones y potestades”, para sustraer a los hijos de Israel a las violencias de sus enemigos, para enseñarnos de nuevo a ver a Dios en espíritu, a salir de la tierra de Egipto, a renunciar a las bárbaras costumbres de los egipcios, “a abandonar al hombre viejo corrompido por deseo de placer y a revestirnos del hombre nuevo creado según Dios”, “a renovar nuestro interior día a día” según la imagen del que nos ha creado, Jesucristo nuestro Señor, a quien sean dadas la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.