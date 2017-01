FÚNEBRES | 23 de Enero de 2017

Hoy 22:13 - FALLECIMIENTOS





• Ricardo Miguel Martínez Castro

• Enrique Omar Ocampos (La Banda)

• Guillerma Pérez Vda. de Peralta (Loreto)

• Rosaura Angélica Mendoza

• Isabel de Jesús Areal de Agüero

• Emma Honoria Frías

Sepelios Participaciones

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Sus hijos Ana y Herbert Renner, sus nietos Tania, Alfredo, Cristian, Natalia, Sebastián, Karina, Vanesa y sus bisnietos Abel, Alejo, Guillermina y Candela participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga, madre, abuela y bisabuela. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 en el cementerio Parque de la Paz.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Sus hijos Néstor y Susana; sus nietos Melisa, Adrián y David. Ruegan una oración en su memoria y que en paz descanse. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 en el cementerio Parque de la Paz.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Sus hijos Luis y María Pía, sus nietos Fernando y Verónica; Soledad e Ignacio; Eugenia y Mariano; José y Claudia; Ana y Alejandro y sus bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 en el cementerio Parque de la Paz.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Sus nietos Tania y Alfredo Bahler, sus bisnietos Abel y Alejo participan con inmenso dolor el fallecimiento de su queridísima abuela y bisabuela. Siempre serás recordada. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 en el cementerio Parque de la Paz.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Sus nietos Cristian, Ana Karina y Ana Vanesa Renner participan con gran dolor el fallecimiento de su querida "Vieji". Siempre estarás presente con nosotros. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 en el cementerio Parque de la Paz.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Sus nietos Natalia Renner, Sebastián Juárez; sus bisnietas Guillerma y Candela, ruegan por el descanso de nuestra querida Abue. Ahora descansas en paz, siempre serás recordada. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 en el cementerio Parque de la Paz.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Sus sobrinos Rodolfo Guido y Cristina; sus hijos José Augusto y Valeria participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida Chabelita. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 en el cementerio Parque de la Paz.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Su sobrino Justo Molina Areal y María Rosa Pernigotti; sus hijos María Rosa y Nicolás; María José y Mario; Justo y Carolina; Juan y Noelia; María Julia y Sebastián y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Sus sobrinos Enrique Agüero y Cecilia Degano, sus hijos Lucas y Natalia Guido, Juan Pablio y María Esperanza, Javier y Milagros Ordoñez y respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Sus sobrinos María Angélica Agüero y Marcelo Sabasta, sus hijos Sebastian, Santiago y Agostina participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Sus sobrinos Jorge Agüero Corvalán, Vicky, Victoria y Agustín Medel participan su fallecimiento y ruegan oraciones.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. José Roger y Nora Robles, Natalia Roger y Germán Lasca participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (CHABELA) (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Amorosa abuela, amiga muy querida, bellísima persona me dejaste conocerte. Te despido con un profundo amor. Gabi Roger.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. "Padre que estás en el cielo, recibe y bendice a Chabelita para que goce de la paz eterna". Sus amigas Domitila y Sonia participan su partida al Reino Celestial.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Clara Zarco Pérez, Anahí Massuh, Adriana Habra, Chiqui Vittar y Paula Alomo participan con pesar el fallecimiento de la Sra madre de su amiga Ana y que sus restos serán inhumados en el día de hoy a las 11.30 en el cementerio Privado Parque de la Paz. Se ruega una oración en su querida memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Negra, Chuchina y Marta Areal; Santi, Romina y Thiago Perversi participan con dolor su fallecimiento.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. María Juliana Flores, acompaña a su familia ante la partida de la querida Chabela.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas Él me hará descansar". C.P. Benjamín Salomón, su esposa Prof. Alba Abregú e hijos participan con profunda tristeza la partida al Reino de la madre de sus queridos amigos Néstor y Susana, Ana y Herbert y demás familiares. Rogamos cristiana resignación para su familia y oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Arturo Madías, su esposa María Eugenia Weyernberg participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su amigo Luis y familia elevan oraciones por su eterno descanso.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. La Asociación de Profesores de Inglés Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Prof. Ana Agüero de Renner.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Prof. Ana Barrionuevo y María Angela Novasio participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su colega y amiga Prof. Ana Agüero de Renner.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Ana María Gómez Barabino, Alberto Argañaraz y sus hijos Javier, Sebastián y Victorio con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amiga Chabelita y acompañan con oraciones a sus familiares.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Dr. Livio Gómez Alvarez participa con dolor el fallecimiento de su amiga y acompaña a sus familiares ante tan irreparable pérdida.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Graciela Areal de Romaní, sus hijos, nietos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Antonio Ruiz Areal, su esposa María Elvira López, sus hijos, nietos y respectivas familias acompañan con dolor el fallecimiento de su querida tía Chabela. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Carlos Paskevicius y familia; Orestes Remerzzaro y familia y Cr. Pedro Banco y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Néstor y Oscar y acompañan a la familia en este duro trance. Elevan una oración al Altísimo rogando por su eterno descanso.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Velia Romero, Cristina Greisert, María Rosa Morales, Silvia Paradelo y Marisa Martínez participan el fallecimiento de Chabela, acompañan a su querida familia y elevan oraciones por el descanso de su alma.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Silvia y familia y Neco y Marisa y familia, despiden a la querida Chabela, acompañan a su familia y elevan oraciones en su querida memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Leo, Sole y Caleb participan su fallecimiento, acompañan a su familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (Chiquito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Felices los puros y humildes de corazón, porque es de ellos el Reino de los Cielos". Héctor Yocca Acuña y flia. acompañan en el dolor por la partida de su ser tan amado, a toda su gran y muy apreciada familia, a la Casa del Padre eterno. Pide a Dios lo reciba en su Reino y le dé la corona de sus elegidos. Ruega por el descanso en paz de su alma, y la resignación cristiana, por tan dolorosa pérdida. Que brille para él la luz que no se apaga. Que descanse en paz.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Siempre te distinguiste por tus excepcionales dotes de profesional, colega y amigo en la ex Agua y Energía Eléctrica. Siempre te recordaremos con afecto y cariño. Guillermo Sanmarco y familia y José María Sanmarco participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa e hijos.

FRÍAS, EMMA HONORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Su hermano político Humberto Mario Trejo, sus sobrinos CPN José Federico Trejo, María Isabel Trejo, Mario Marcelino Trejo, Dr. Fabián Humberto y María Fabiola Trejo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a a las 18 hs en el Parque de la Paz. C/D Belgrano c/Alsina (s.v.).

FRÍAS, EMMA HONORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. CPN José Federico Trejo y sus hijos CPN Iván Federico Trejo y María Fátima Trejo, Pablo Unzaga, Anabel Santillán, Hugo Lorenzo Unzaga y Cristina Unzaga participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a a las 18 hs en el Parque de la Paz. C/D Belgrano c/Alsina (s.v.).

FRÍAS, EMMA HONORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Mario Trejo, Patricia González y Patricio Trejo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a a las 18 hs en el Parque de la Paz. C/D Belgrano c/Alsina (s.v.).

FRÍAS, EMMA HONORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Dr. Fabián Humberto Trejo y su esposa Mariela David, sus hijos Ignacio, Fiorella, Agostina y Francisco participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a a las 18 hs en el Parque de la Paz. C/D Belgrano c/Alsina (s.v.).

FRÍAS, EMMA HONORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. María Fabiola Trejo y su hijo Matías Carabajal participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a a las 18 hs en el Parque de la Paz. C/D Belgrano c/Alsina (s.v.).

FRÍAS, EMMA HONORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Elena Patricia Gallo y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a a las 18 hs en el Parque de la Paz. C/D Belgrano c/Alsina (s.v.).

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Susana Alicia Barraza y sus hijos Gustavo, Laura, Mónica y Ricardo participan con profundo pesar su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en esta ciudad.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Víctor Alegre, Marta Aída Viaña y sus hijos Felipe y Matilde, Gustavo y Marité, José y Cecilia y sus respectivas familias participan profundamente apenados su fallecimiento, acompañando con inmenso cariño a sus hijos Mónica y Víctor y a sus nietos Fernanda y Tato, Alejandra y Santiago, como así también a toda la familia Martínez Castro. Elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Rodolfo Martín Bunge, su esposa Choly Moyano, su hijo Martín y flia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Raúl Lima, Charito de Lima y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Ing. Miguel Elli y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Mónica en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. María Waldina Agüero de Rigourd, sus hijos Waldina, Fernanda, Carlos Rigourd y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Mirta Campos de Vázquez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su querida familia en este difícil momento de pérdida irreparable.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Empleados de Servimoto Sur y Servimoto participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su hijo Ricardo en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Los amigos de sus hijos y nietos: José Ferreiro y Elizabeth Castro; sus hijos José Augusto, María Fernanda, María Inés y Miguel y María Alejandra y Arístides participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. María Soledad López Alzogaray y Alba Lía Garzón participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MENDOZA, ROSAURA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Sus sobrinos Roxana, Carlos, Martín, Andrea, Sergio y Daniel y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.





Invitación a Misa

ALZOGARAY, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Su esposa e hijos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Santa Rita, al cumplirse los 9 días de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento, su familia invita a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Capilla María Auxiliadora, Bº Los Inmigrantes. Rogamos oraciones en su querida memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Sus padres Horacio H. Hamann y Cielito Alcaide; sus hermanos Pablo Alejandro y Ana Lucrecia; sus hnos. políticos Lucy Rojas Valdivia y Maximiliano Corvalán Peralta; su abuela María Teresa M. de Alcaide; sus sobrinitas Ana Victoria y Felicitas Corvalán Hamann, tíos y primos agradecen profundamente por el acompañamiento al Dr. Carlos Lancino, Lic. Graciela Bertone de Redondo, equipo directivo, personal y alumnos del Instituto San José Nivel Superior, al personal docente y alumnos de la carrera del Profesorado de Inglés, Centro de Estudiantes del Profesorado San José (Huaucke), Sociedad Argentina de Escritores de Sgo. del Estero, Summa Colectivo de Arte, IES Nº 8 "Ángela C. de Reto", Dpto. de Lengua de la Esc. de Comercio "Prof. Antenor R. Ferreyra", Cisadems, Promociones 73 y 74 del Colegio San José, Promoción 75 de la Escuela Normal "Manuel Belgrano", Colegio de Psicólogos de Sgo. del Estero, Servicio de Salud Mental del Hospital Regional "Ramón Carrillo", Mayter, Biblioteca Popular "Siglo XXI", Empresa de Servicio y Transporte SRL, a compañeros, colegas, amigos y vecinos. Invitan a la novena misa por la paz de su alma, que se realizará hoy en la Catedral, a las 21.

IBARRA DE LLAGUNO, ESTHER HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/16|. Su esposo Roger Alberto Llaguno, sus hijos María Carolina, Santiago Ariel, María Lourdes; hijo político, sus nietos y bisnieta invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Catedral Basílica, al cumplirse 1er. aniversario de su fallecimiento.





Agradecimientos

Recordatorios

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: hijo querido la distancia que hay no modifica todo el amor que te tenemos. Mientras yo viva, tu vivirás, mientras yo viva tú serás recordado, mientras yo viva tú serás amado. Refugiándonos en los recuerdos juntos, imaginando tanto por vivir. Tu risa suena en nuestros corazones y no hay noche que no te pensemos, ni día que te extrañemos. A los 5 años y un mes de tu ausencia física aún te esperamos. Tus padres Luis y Negro; tus hermanos Ale y Faby; tu hija Zafi, tu sobrino "Rodri", tu abu Pila, tu ahijado Gabi, familiares, amigos y vecinos. Nos reuniremos hoy en tu gruta a las 20.30 hs. para elevar oraciones en tu querida memoria. Te amamos.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: hijo de mi alma, en mi mente y en mi corazón están guardados muchos recuerdos de tu hermosa vida, recuerdos que duelen que traen lágrimas, ahogan mi corazón y destrozan mi alma. Vivir con la realidad de no verte, cada día es un infierno, y sabes cuánto quisiera verte, abrazarte y creer que no te has ido. Te extraño, tu madrina y tía Elva que te ama.





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Felices los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios". Querida hija cuando llegaste a nuestra flia. fuiste un Ángel que nos colmó de paz y felicidad. ¡Gracias Maru por todo lo que nos brindaste! Nunca te olvidaremos. Su madre política Ana de Macció; sus hermanos Maru y Pancho; Carli, Juan, Pablo y Marina; sus primos Gian y Lisa Macció, sobrinos Pablito, Lauti, Ana, Fran, Pauli y sus hijitos del corazón Agu y Guille participan con gran dolor tan irreparable pérdida. Rogamos a Dios y a la Virgen María de resignación y fuerza para su flia. Maru querida, descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Oramos por ti.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Augusto Nicolás Cuenca Agüero, sus papás Walter y Tere participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al amigo Sebastián "Negro" Macció ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Maru Luna, Ceci Otrera y Tesy Iturre, amigas y compañeras de trabajo del área Becas de la UNSE, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Tesy Iturre de Gutiérrez, Marta Iturre de Toscano y sus respectivas familias acompañan a toda su familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

OCAMPOS, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Su hermana Teresa, sus sobrina Violeta Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

OCAMPOS, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Sus amigos de Mipol Repuestos y Grupo Autopartes de La Banda y Santiago participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

OCÓN, PASCUAL LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Félix Lezana y su esposa, Reina Rebullida, acompañan con cariño en este momento de dolor a su colega y amiga, Prof. Angelines Ocón. Elevan oraciones en su memoria y por la resignación de su familia.





Invitación a Misa

----------------------------------------





BONEMBERG, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Sus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol. Elevan oraciones en su querida memoria.

BONEMBERG, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana política Rosa Manzur de Bonemberg, sus hijos Cynthia y Walter; Otto y Mariela; Erika y Luis; Solange y René y familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (KELA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Se fue Señor al encuentro contigo, se fue en silencio con la paz y la ternura en su rostro, reflejo sereno de quién ha entrado en el camino de la vida sin fin. Querida Kelly te buscaré en los recuerdos más lindos y allí estarás con tu hermosa sonrisa. Ramonita Sánchez de Caumo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con afecto a sus querida hijas Roxana, Gringui y Patri con sus respectivas familias, rogando cristiana resignación ante la irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (Kela) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Jesús: ilumina mi alma, alimenta mi espíritu llévame contigo y cuídame. Fortalece a mi familia ante mi ausencia definitiva". Yolanda López de Fiad y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amiga Kelly. Ruegan oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica Santiago del estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña con afecto y oraciones a sus hijos Roxana y Gustavo y a toda la familia en este difícil momento de dolor.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (KELA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Te fuiste al cielo para embellecerlo más con tu luz propia; de la que gozábamos todos los que tanto te queremos. Aunque es irreparable está perdida, siempre te recordaremos con tu generosa sonrisa. Tus amigos: Cacho, Lauri, sus hijas Mara, Mora, Lucrecia y Salma.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reir....". (Ecle. 3,1-4). Carlos, Gaby y Charly Abdo Daher participan con gran dolor su partida. Vivirás por siempre en nuestros corazones.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Descansa solo en Dios, solo El es mi roca y mi salvación...". Koni, Ximena, Amira y Victoria Daher Nasta participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ VDA. DE PERALTA, GUILLERMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Sus hijos Alcira, Carmen, Inés, Norma, Silvia, Margarita, Viviana, Ramón y Fernando, hijos políticos, nietos y bisnietos. Sus restos serán inhumados hoy 9 h en el cementerio Cristo Rey Loreto. Cob Caruso Cia Arg de Seguros. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

PÉREZ VDA. DE PERALTA, GUILLERMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Sus hijos Gringui, Silvia, Carmen, Alcira, Norma, Fernando, Ramón y Negri; hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Cristo Rey de Loreto. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ VDA. DE PERALTA, GUILLERMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Su hija Silvia Peralta, su hijo político Mario Juárez, sus nietos Mico y Esteban; nieta política Melisa; bisnietas Marianela, Abigaíl Juárez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ VDA. DE PERALTA, GUILLERMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Su hija Gringui Peralta, su hijo político Gogui Salomón; sus nietos Agustín y Franco participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.