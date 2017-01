Preocupa al Gobierno los altos niveles de la informalidad laboral

Fotos ESCENARIO. Detalló que "hay casi 4,5 millones de trabajadores no registrados, sin cobertura de seguridad social".

El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, dijo que la creación de empleo repuntó en el último cuatrimestre de 2016 y sostuvo que desde el Gobierno ven con preocupación el nivel de informalidad laboral, por lo que analizan propuestas para estimular la formalización de trabajadores.

"Hoy tenemos datos fiables. Los datos de la UCA tienen una parcialidad de encuesta que no es tan extensiva como la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Pero reconocemos los números, no decimos que estamos mejor que en Alemania. Eso ya hace una gran diferencia. Por supuesto que la desocupación para nosotros es un problema, pero nos preocupa muchísimo la informalidad laboral", dijo Triaca.

Detalló que "hay casi 4,5 millones de trabajadores no registrados, sin cobertura de seguridad social, que no pueden acceder a una cobertura de salud a través de una obra social, y ahí está puesto nuestro foco. Lo que estamos hablando con los diferentes sectores, la CGT, los sectores sociales y demás es ver cómo hacemos para generar condiciones de empleabilidad".

En ese sentido, señaló: "Entendemos que la formalización de los trabajadores requiere además de los incentivos, generar controles. Hay que generar condiciones para que muchos empresarios puedan blanquear a sus trabajadores pero también hay que fiscalizar y controlar. Acá en Mar del Plata anunciamos el programa de fiscalización del verano. Encontramos un 70% de formalización. Después de estos controles casi la mitad de los empleadores que se detectan en falta formalizan a sus empleados. Estamos trabajando algunas propuestas que tienen que ver con desarrollo para acceder a un empleo, otras con la formación del trabajador y medidas que ayuden a que el empleo nuevo tenga una carga menos onerosa y que eso aumente las chances de empleo".

En este contexto, el ministro afirmó: "En los últimos cuatro meses de 2016 hubo un crecimiento del empleo. Todavía no tenemos los datos de diciembre, pero en noviembre se crearon arriba de 20.000 puestos y en octubre también. Los meses anteriores fueron más flojitos, recién se empezaba a crecer pero fue una curva que terminó de caer y desde septiembre empezó a cambiar la tendencia. Todo esto se nota en la economía, el consumo mejoró sobre diciembre. Entramos en la última parte del año en una mejora todavía gradual pero vamos en el sendero del crecimiento", aseguró.

Dijo que "los sectores industriales que tienen vínculo con Brasil tienen más dificultades que la cadena agroindustrial que recibe mucha demanda y pedidos. El sector de la construcción que estuvo muy flojo en la primera mitad del año pasado hoy empieza a recuperarse por la obra pública pero también porque empieza a haber más desarrollo del sector hipotecario y de las transacciones comerciales de los inmuebles. Todavía es incipiente pero se va yendo en camino a salir de la recesión".

Consultado sobre el nivel de empleo público, sostuvo que "disminuyó el empleo público a nivel nacional, pero no en el nivel provincial y municipal. Nación tiene un compromiso en el sentido de que creemos que si una persona tiene que realizar su tarea y no puede hacerla porque hay otras personas que han venido por cargos políticos y que no cumplen una función, tenemos que solucionarlo".

Carga impositiva

"Con el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, hemos analizado las dotaciones para ver qué funciones cumplen, capacitarlos para que mejoren su servicio y desarrollen su actividad. Pero vimos sectores donde había un nivel de dotaciones que no correspondía, muchos que habían entrado por beneficios de la política. Creemos que las provincias y municipios en algún momento van a tener que hacer esa tarea. La carga del trabajador por parte del Estado pone más presión a los impuestos. Esto influye en la productividad del sector privado", agregó.

Por último, se refirió al proyecto Primer Empleo y dijo que "debería salir por el Congreso. Es un tema que los argentinos tienen que discutir: cómo hacemos para que los jóvenes tengan acceso al empleo. Y la dirigencia política tiene que subir el estándar de discusión, vimos en el Congreso que la discusión fue muy pobre. Ponemos los números a disposición, decimos la verdad desde hace mucho tiempo y decimos cuáles son las propuestas que tenemos, cuáles son los cuidados y los derechos de los trabajadores que no se pueden vulnerar. En este marco hay que ver qué hacemos en conjunto sindicatos, Gobierno y empresarios".