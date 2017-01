La Usina de Río Turbio, la promesa de los K olvidada que espera por su reactivación

Fotos ATRASO. La Usina sobresale a pocos metros de una estatua de Néstor Kirchner ubicada sobre la ruta 40, una obra que ya cambió su monto inicial.

23/01/2017 -

Completamente detenida hace casi un año, la Usina de Río Turbio en Santa Cruz, no tiene fecha aún para retomar la obra ni mucho menos, para la generación de energía.

La obra que, según la Sindicatura General de la Nación (Sigen), varió su costo once veces con un valor actual de u$s 1.631 millones es foco de una gran disputa entre el actual Gobierno que no está dispuesto a "pagar un peso de más", y la firma adjudicataria, la española Isolux Corsán que a su vez, reclamó certificaciones atrasadas por más de $ 1.000 millones. La constructora despidió la totalidad del personal de Uocra contratado y no descarta ir a la Justicia.

La Usina sobresale a pocos metros de una estatua de Néstor Kirchner ubicada sobre la ruta 40.

El informe de la Sigen reveló que la obra modificó once veces su monto inicial, ya sea a través de "ampliaciones o variantes" elevando su valor a u$s 1.631.355.105.