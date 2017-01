Caso Nisman: Stiuso acusó a Cristina de intentar matarlo

Fotos GRAVE. Jaime acusó a funcionarios K de haber intentado cometer contra él, incluido Nisman, "ofensivas criminales".

23/01/2017 -

El 29 de febrero de 2016, el ex director general de Operaciones de la hoy llamada Administración Federal de Inteligencia (ex Side), Antonio Horacio Stiuso, amplió su declaración como testigo en el caso que investiga la muerte de Alberto Nisman.

Primero presentó un escrito, en el que dice que ratifica todo lo dicho en su primera exposición en el expediente, y aclara que redactó ese texto a modo de "reseña histórica", en el que avisaba que estaba dispuesto a responder preguntas después.

El Gobierno de los Kirchner lo había involucrado en la trama de la muerte del investigador del caso Amia, a la vez denunciante de la ex presidenta Cristina Fernández y su Gobierno por posible encubrimiento de los acusados por la Justicia de ser los autores del mayor atentado de la historia de la Argentina.

El ex espía contó bajo juramento que "en marzo del 2013" Cristina Fernández le ordenó "en una entrevista personal" al ex intendente del peronismo boanerense Mario Ishii "que debía "sacarle de encima a Javier Fernández" (auditor de la Nación, señalado como interlocutor gubernamental en los tribunales federales), "a Larcher" (subsecretario de la ex Side) "y a Jaime Stiuso".

El propio "Jaime" acusó a los funcionarios K de haber intentado cometer contra él, y los demás nombrados, incluido Nisman, ofensivas "criminales".

Stiuso denunció los ataques "criminales" que, según él, fueron ideados por "Cristina Fernández", en el escrito presentado ante la primera jueza del caso, Fabiana Palmaghini. Afirmó que tanto él, como Nisman, Fernández y Larcher fueron víctimas, desde "mediados del 2012", de "diversos ataques y/o intromisiones ilegales, que a la distancia pueden unificarse y advertir en todos ellos un designio criminal".

En su declaración oral amplió y profundizó esa tesis y las acciones "criminales" que dice haber sufrido.