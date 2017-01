"Como Macri, me pongo un 8", dijo Bergman y criticó a Cristina Kirchner

Fotos DECLARACIÓN. El ministro Bergman se autocalificó, como Macri, con un 8, a pesar de las críticas por los incendios forestales en La Pampa.

El ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, autocalificó su gestión y dijo: "Me pongo 8 en línea con el Presidente".

Con el trasfondo de los incendios en la Provincia de La Pampa, que volvieron con más de 10 focos afectados y un millón de hectáreas comprometidas, el funcionario apuntó a la expresidenta Cristina Kirchner: aseguró que no compró ningún avión hidrante de los 26 que se habían anunciado.

Bergman negó que se hayan comprado los aviones hidrantes para actuar en este tipo de catástrofes, como había publicado en su cuenta de Facebook CFK. "No hace falta que yo tenga que confrontar con la ex presidenta, de haber prometido lo que no cumplió", aseguró.

También, apuntó otra vez, al gobernador de La Pampa, Carlos Verna, por los incendios y explicó que para el combate del fuego, las provincias son las responsables, y que la Nación es la que "debe asistir y controlar. En el caso de La Pampa va a haber rendición de cuentas. La jurisdicción de la provincia es la soberana y autónoma de todo recurso natural", argumentó.