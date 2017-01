Lousteau, "Trump no producirá un impacto negativo para el país"

Fotos MIRADA. Martín Lousteau analizó cómo serían las relaciones bilaterales con el gobierno de Donald Trump.

23/01/2017 -

El embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau, consideró que "no habrá un impacto directo negativo e inmediato" en las relaciones bilaterales de la Argentina con el nuevo gobierno del presidente Donald Trump.

"Sí hay un impacto indirecto en la medida de que las políticas de Trump afecten a la economía del mundo; entonces, si hay menos comercio, si baja el precio de los commodities, si sube la tasa de interés y si el dólar se fortalece, vos tenés problemas para la Argentina, que depende en gran medida del Fisco, de los ingresos por retenciones de granos y que, además, necesita financiarse en el mundo", explicó el economista al frente de la embajada en Washington.

"Pero, en el impacto directo, yo diría que la Argentina es uno de los países que tiene una agenda inicial menos negativa con los Estados Unidos comparado, por ejemplo, con nuestros colegas de América latina; nosotros no tenemos frontera con Estados Unidos, los argentinos que han emigrado a ese país pertenecen a un estrato socioeconómico cualitativamente distinto al de otros países, y se trata de sólo un cuarto de millón de personas, no de 30 millones", consideró."Además, no tenemos tratado de libre comercio, y tenemos un comercio mínimo; entonces, la verdad, es que en la relación bilateral directa yo no veo mucho impacto negativo", agregó.

Lousteau finalizó comentando que "Trump es un fenómeno muy doméstico, como producto de muchas frustraciones de millones de compatriotas que lo votaron; entonces, en su condición de outsider, está más libre de ataduras para tratar temas mundiales muy complejos; es decir, hablamos de ventajas en ciertos casos, y problemas, en otros".